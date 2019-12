Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","id":"201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada96794-3993-46da-a54d-8a4602ec887c","keywords":null,"link":"/360/201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","timestamp":"2019. december. 14. 09:00","title":"A londoni magyar nagykövet nem tud leállni a cégalapítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa mentette meg az áldozatot.","shortLead":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa...","id":"20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5507f1-7b0c-4010-a730-a65a6f51a262","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","timestamp":"2019. december. 14. 12:15","title":"Leütöttek majd felakasztottak egy férfit egy kiskunhalasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dc3a7f-3db7-40ae-8953-bcf6c7496d7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már százmillió éve a dinoszauruszok is szenvedtek tetvekhez hasonló élősködőktől; paleontológusok fedezték fel az őshüllők tollaiban megtapadt, fosszilizálódott parazitákat.","shortLead":"Már százmillió éve a dinoszauruszok is szenvedtek tetvekhez hasonló élősködőktől; paleontológusok fedezték fel...","id":"20191215_dinoszauruszok_tetvek_mesophthirus_engeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7dc3a7f-3db7-40ae-8953-bcf6c7496d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9490db5-61b2-4180-9959-b285ab2f208b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_dinoszauruszok_tetvek_mesophthirus_engeli","timestamp":"2019. december. 15. 14:03","title":"Sokáig tartott, de csak rájöttek, mi idegesítette 100 millió éve a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","shortLead":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","id":"20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd469eef-d2cd-4d36-a6a0-e41656ade425","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","timestamp":"2019. december. 14. 08:40","title":"Egy sas megpróbált elkapni egy polipot, de nagyon megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téli időben kifejezetten hasznos, \"csúszásgátló\" funkciót épített a Google a Waze alkalmazásba.","shortLead":"Téli időben kifejezetten hasznos, \"csúszásgátló\" funkciót épített a Google a Waze alkalmazásba.","id":"20191214_waze_navigacio_teli_kozlekedes_havas_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b706363-de47-49ad-8b57-144ec0856e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_waze_navigacio_teli_kozlekedes_havas_ut","timestamp":"2019. december. 14. 13:03","title":"Mindenki imádná a Waze új funkcióját – kár, hogy még nem mindenki használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró malajziai futamon összetettbeli riválisa műszaki hiba miatt nem szerzett pontot, a magyar versenyző pedig ötödik lett.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró...","id":"20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1c888-852c-47b4-aef8-70ba1d4e734b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Michelisz_Norbert_vilagkupagyoztes_a_WTCRben","timestamp":"2019. december. 15. 14:41","title":"Michelisz Norbert világkupa-győztes a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte wifi-hálózatukat, és társalogni kezd velük.","shortLead":"Eltartott pár percig, amíg a nebraskai Krcilek-család tudatáig eljutott, hogy egy ismeretlen férfi feltörte...","id":"20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ba2a95-78e8-4055-9ac3-5f752fd291e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Ilyen_amikor_egy_idegen_behatol_a_csalad_wifirendszerebe_es_a_kamera_is_hozza_kerul","timestamp":"2019. december. 15. 10:50","title":"Ilyen, amikor egy idegen behatol a család wifi-rendszerébe, és a kamera is hozzá kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc236014-7d39-4011-ad86-65e076d60f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját. Az elkövetők lökdösődtek és kiabáltak is a férfival, a látványtól a gyerekek sokkos állapotba kerültek. A szülőket végül elfogták és őrizetbe vették, közölte az ATV Híradója.","shortLead":"Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját...","id":"20191214_Sokkot_kapott_ket_kisgyerek_amikor_szuleik_ki_akartak_rabolni_valakit_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc236014-7d39-4011-ad86-65e076d60f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75d7e3-226b-4c0a-879d-20ecb9cef084","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Sokkot_kapott_ket_kisgyerek_amikor_szuleik_ki_akartak_rabolni_valakit_Pecsen","timestamp":"2019. december. 14. 19:33","title":"Sokkot kapott két kisgyerek, amikor szüleik ki akartak rabolni valakit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]