Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","shortLead":"London keleti részén sikerült lencsevégre kapni, valószínűleg eltévedt.","id":"20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a6af96-8ec9-4fda-94de-487af030bb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f99bb08-1902-4945-badd-da76480394be","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Feher_delfint_lattak_a_Temzeben__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:16","title":"Fehér delfint láttak a Temzében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy baj lenne, ha a művészeket az alapján kategorizálnánk, hogy ki jobboldali és ki baloldali – mondta L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő az Echo TV Napi aktuális című műsorában. ","shortLead":"Nagy baj lenne, ha a művészeket az alapján kategorizálnánk, hogy ki jobboldali és ki baloldali – mondta L. Simon László...","id":"20180924_l_simon_laszlo_kulturkampf_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3af15cd-9068-430f-8337-88b6640f0ab9","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_l_simon_laszlo_kulturkampf_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2018. szeptember. 24. 22:29","title":"L. Simon: \"Az új tehetségeket sosem a politika teremti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc064bcc-ef4c-4415-ac19-2d360b6793cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Korlátozott a szakképzés a Miskolci Egyetemen, ezért a fiatalok a fővárosba vagy Debrecenbe mennek tanulni – és vissza sem térnek Borsodba.","shortLead":"Korlátozott a szakképzés a Miskolci Egyetemen, ezért a fiatalok a fővárosba vagy Debrecenbe mennek tanulni – és vissza...","id":"20180925_A_megye_ahol_egyszerre_van_munkanelkuliseg_es_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc064bcc-ef4c-4415-ac19-2d360b6793cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a49b6dd-e554-48e6-9b73-49ef3d9319cd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180925_A_megye_ahol_egyszerre_van_munkanelkuliseg_es_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:39","title":"A megye, ahol egyszerre van munkanélküliség és munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e3b50c-0ccb-4103-8cb8-28da077e2224","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kiürült Szerbia is, a határ menti településekről tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A határátkelés lassúsága viszont sokakat visszatart, hiába gyűjtöttek aláírásokat a nonstop üzemelésért, süket fülekre találtak. A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez a magyar gazdaságnak is árt.","shortLead":"Kiürült Szerbia is, a határ menti településekről tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A határátkelés lassúsága...","id":"20180926_szerbia_vendegmunkasok_magyarorszag_berek_hataratkelo_munkaerohiany_horgos_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e3b50c-0ccb-4103-8cb8-28da077e2224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b5caf-97cd-4677-9203-0e14c7f925a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_szerbia_vendegmunkasok_magyarorszag_berek_hataratkelo_munkaerohiany_horgos_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:45","title":"\"A tatámék Sopronban, apám Bécsben\" – a Kánaánt keresik a szerbiai vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis csillagászati.","shortLead":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis...","id":"20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb89292-64b8-48b5-8418-bf46a6700919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:03","title":"100 megapixeles fényképezőgépet dob piacra a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","shortLead":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","id":"20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b63bd9-5734-4fad-bee8-70e2ca966178","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:55","title":"Hajnalban 16 embert vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]