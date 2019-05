Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c4dd0ae-76da-4807-b15b-a883567d073c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon eddig kellett rá várni. Már tízezernél is többen regisztráltak rá az OTP-nél. ","shortLead":"És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon...","id":"20190521_otp_bank_apple_pay_mobilfizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c4dd0ae-76da-4807-b15b-a883567d073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5fe6c9-a9d1-4e4e-ac10-786fa5523ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_otp_bank_apple_pay_mobilfizetes","timestamp":"2019. május. 21. 09:33","title":"Az OTP-nél már megy az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli a születésnapját.



","shortLead":"A punk utáni könnyűzene egyik legfontosabb személyisége, az egykori Smiths együttes énekese, Morrissey ma ünnepli...","id":"20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c621b4-2cb0-456b-b5f4-f997b9b0b1bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_60_eves_az_utolso_nemzetkozi_hiru_playboy","timestamp":"2019. május. 22. 14:02","title":"60 éves az utolsó nemzetközi hírű playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei 74 éves alapítója, Zsen Cseng-fej szerint hiába próbálja őket korlátozni Amerika, így sem lesz senki, aki fel tudná velük venni a versenyt az 5G-s hálózatok fejlesztése terén. ","shortLead":"A Huawei 74 éves alapítója, Zsen Cseng-fej szerint hiába próbálja őket korlátozni Amerika, így sem lesz senki, aki fel...","id":"20190521_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_google_android_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cf2527-4074-4047-9a79-ac5abdccaa2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_google_android_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 21. 13:03","title":"A Huawei alapítója szerint Amerika alábecsüli az erejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs Xboxról a Microsoft. ","shortLead":"Egy új értesülés alapján a júniusi E3 lehet az az esemény, amelyen először árul el részleteket a következő generációs...","id":"20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3fa9b-5a6f-4b4d-877c-9b234f61ed02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_uj_generacios_xbox_microsoft_e3_expo_kiallitas_2019","timestamp":"2019. május. 20. 18:03","title":"Már a következő hónapban bemutathatja az új Xboxot a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","shortLead":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","id":"20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf25d1ff-51e2-473c-8527-fb2be8d1f399","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:00","title":"Feljelentették a Fideszt a villanyoszlopra helyezett plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","shortLead":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","id":"20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4463e-2d9a-4db0-8ab2-a27e813222f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. május. 21. 13:26","title":"Bizalmi szavazást tartanak Sebastian Kurzról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","id":"20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f18ed-47e7-4f7f-b714-16ef9226784d","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","timestamp":"2019. május. 21. 10:35","title":"“Menj a francba!” – üzente Kovács Zoltán a Washington Post újságírójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69177c9-802d-42f3-b203-57d4474b91ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi idő szerint kedden késő este, 90 kilométeres magasságban robbant fel az a meteorit, ami nem volt nagyobb egy üveggolyónál.","shortLead":"Helyi idő szerint kedden késő este, 90 kilométeres magasságban robbant fel az a meteorit, ami nem volt nagyobb...","id":"20190522_meteorit_robbanas_ausztralia_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69177c9-802d-42f3-b203-57d4474b91ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e08e44d-dfc6-4d99-b43e-e9f73e4cf886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_meteorit_robbanas_ausztralia_video","timestamp":"2019. május. 22. 16:03","title":"Videó: Felrobbant egy meteor Ausztrália felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]