[{"available":true,"c_guid":"74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekesnek mondható Google-eszközt listázott ki az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottsága, a készülék ugyanis kizárólag Bluetoothszal kommunikál.","shortLead":"Egy érdekesnek mondható Google-eszközt listázott ki az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottsága, a készülék...","id":"20190530_google_stadia_bluetooth_eszkoz_fcc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415465aa-abb0-40f5-b77f-260b23af3279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_stadia_bluetooth_eszkoz_fcc","timestamp":"2019. május. 30. 13:33","title":"Titokzatos Google-eszközt fedeztek fel – mit készít a keresőóriás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők viszont nagyon furcsa dolgot tapasztaltak, amikor megnyitották a YouTube-ot.","shortLead":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők...","id":"20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3161ef06-d9a4-452e-b703-419860bb0af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","timestamp":"2019. május. 29. 18:33","title":"Nagyon furcsa dolgot tapasztaltak az Edge böngészőt tesztelők, a Google keze lehet a dologban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara szerint.","shortLead":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara...","id":"20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a4a061-2589-4647-8068-4d1892bfa7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","timestamp":"2019. május. 29. 20:27","title":"Kimondta az orvosi kamara: nem biztosítható a biztonságos betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis a szöuli sajtónak. A magyar szakértők mást állítanak. ","shortLead":"Legalábbis a szöuli sajtónak. A magyar szakértők mást állítanak. ","id":"20190530_Mentomellenyek_hianyarol_panaszkodtak_delkoreai_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad10d3a2-58f1-477c-a86c-2881e4a2187b","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Mentomellenyek_hianyarol_panaszkodtak_delkoreai_turistak","timestamp":"2019. május. 30. 17:27","title":"Mentőmellények hiányáról panaszkodtak a dél-koreai turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15 fokos hőmérsékletnél is csupán néhány óra a halálos kihűlésig tartó idő. ","shortLead":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0ea291-dd91-49db-a127-923c804ad75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","timestamp":"2019. május. 30. 14:06","title":"Dunai hajóbaleset: még a 10-15 fokos víz is csak lassítja az elkerülhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való kapcsolattartásban a Cégkapu, bár vannak hiányosságai a rendszernek – így értékeli a Deloitte a Cégkaput az eddigi öt hónap tapasztalatai alapján.","shortLead":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való...","id":"20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ddfddd-099c-49aa-8266-ad743f882588","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","timestamp":"2019. május. 30. 14:53","title":"Apróságokra kell figyelni, hogy ne bukjon a vállalat nagyot a Cégkapuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri a labdarúgó-Európa-liga bakui döntőjének szünetében több bátorságot kért játékosaitól, akik a gól nélküli első félidőt követően 4-1-re legyőzték az Arsenalt.","shortLead":"Maurizio Sarri a labdarúgó-Európa-liga bakui döntőjének szünetében több bátorságot kért játékosaitól, akik a gól...","id":"20190530_maurizio_sarri_chelsea_unai_emery_arsenal_europa_liga_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffee353-f854-415c-b1b4-2a7ad602574c","keywords":null,"link":"/sport/20190530_maurizio_sarri_chelsea_unai_emery_arsenal_europa_liga_donto","timestamp":"2019. május. 30. 12:48","title":"Elárulta a siker titkát a Chelsea edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]