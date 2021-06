Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak az árról vitatkoznak az orosz féllel.","shortLead":"Már csak az árról vitatkoznak az orosz féllel.","id":"20210603_szijjarto_gazprom_foldgaz_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82086520-fbb3-46ed-9151-19a3a5e612ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szijjarto_gazprom_foldgaz_megallapodas","timestamp":"2021. június. 03. 14:39","title":"Szijjártó megállapodott a Gazprommal, 15 évig szállíthatnak az oroszok gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19ec68d-1eba-4cfb-8df1-db26262c54c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kékek házigazdaként háromgólos győzelmet arattak a Telekom Veszprém felett a férfi kézilabda NB I. döntőjének első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A kékek házigazdaként háromgólos győzelmet arattak a Telekom Veszprém felett a férfi kézilabda NB I. döntőjének első...","id":"20210602_kezilabda_bajnoki_donto_szeged_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19ec68d-1eba-4cfb-8df1-db26262c54c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb686c4-a822-4a66-a9d8-fe88421595aa","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kezilabda_bajnoki_donto_szeged_veszprem","timestamp":"2021. június. 02. 21:14","title":"Előnyben a Szeged a bajnoki döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több alkalommal, hogy nélküle is képes meggyőző teljesítményre. A fogadóirodák szerint a magyar válogatott a mezőny leggyengébb csapata, pedig sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb a keret, mint 2016-ban.","shortLead":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több...","id":"20210602_magyar_valogatott_keret_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b17361-bb69-49a6-88e2-536586f8c8d7","keywords":null,"link":"/sport/20210602_magyar_valogatott_keret_eb","timestamp":"2021. június. 02. 18:00","title":"Foci-Eb: semmi esélyt nem adnak nekünk, de így is jobb csapatunk van, mint 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4367df3-3d9e-4a71-ab80-126d82f8b73c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orbán-kormány kiszervezte a kampányát a valódi politikai térből. A párt hirdetéseinek felületévé vált a kormányzati tájékoztatás, az elfoglalt média, az álcivil szféra és a narancssárgával megjelölt rezsiszámla. A mozikban a rendszerváltás utáni első kurzusfilmmel támad.","shortLead":"Az Orbán-kormány kiszervezte a kampányát a valódi politikai térből. A párt hirdetéseinek felületévé vált a kormányzati...","id":"202122_nem_kiralydrama_hanem_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4367df3-3d9e-4a71-ab80-126d82f8b73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24497e3b-9aff-4e80-b2ce-9c41598a0d7c","keywords":null,"link":"/360/202122_nem_kiralydrama_hanem_propaganda","timestamp":"2021. június. 03. 11:25","title":"Orbánék gyurcsányozós kurzusfilmjét csak egy angol rendező merte bevállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi nem is vett részt a tüntetésen.","shortLead":" A rendőrség szerint a jogvédő szervezet ügyfele kukákat borított fel és padokat rongált a demonstráción, pedig a férfi...","id":"20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05923f26-5e13-4bd5-931c-b9e0fe4dcc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_TASZ_rendorsegn_rabszolgatorveny_tuntetes","timestamp":"2021. június. 03. 12:20","title":"Pert nyert a TASZ: fizetnie kell a rendőrségnek a rabszolgatörvény elleni tüntetésen ártatlanul vegzált férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de hamarosan még erősebbé válhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de...","id":"20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2826c-f553-49d5-9b8a-d1c6b2c39fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 03. 09:25","title":"Szoftverfrissítéssel 2000 lóerő fölé nőhet a horvátok elektromos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt kell – utóbbit a parkban is meg lehet csináltatni.



","shortLead":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt...","id":"20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c590a62-eb3b-4bac-ad0b-b599bba50b15","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","timestamp":"2021. június. 04. 11:36","title":"Megnyílt a bécsi Práter, akár a helyszínen is csináltathatunk Covid-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]