[{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elseje óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk.","shortLead":"Július elseje óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk.","id":"20210704_Szigorodnak_a_horvatorszagi_beutazasok_julius_15ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbcfa2-04bd-44a1-b04b-7d64ec092392","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Szigorodnak_a_horvatorszagi_beutazasok_julius_15ig","timestamp":"2021. július. 04. 17:05","title":"Kiderült, mikor enyhít Horvátország a szigorúbb beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","shortLead":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","id":"20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048d2d1-f729-4310-8c2f-af87da8476eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","timestamp":"2021. július. 04. 20:28","title":"Rengetegen segítettek, hogy a nagyszülők nevelhessék az öt unokájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","shortLead":"Az énekesnő a zenész Blake Sheltonnal kötött házasságot.","id":"20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e454b8c7-efb2-457b-bb87-19f491ea2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04904763-50cd-4af9-82da-60eb9b760282","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Hivatalos_Gwen_Stefani_ferjhez_ment","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Hivatalos: Gwen Stefani férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b85131-40c5-4584-b138-b08a7c4f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergő társelnök szerint sokat gondolkodtak.","shortLead":"Kovács Gergő társelnök szerint sokat gondolkodtak.","id":"20210705_mkkp_kutyapart_zuglo_hadhazy_akos_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b85131-40c5-4584-b138-b08a7c4f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ff5ece-4351-4afc-ba13-3de08f13def5","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_mkkp_kutyapart_zuglo_hadhazy_akos_elovalasztas","timestamp":"2021. július. 05. 12:55","title":"A Kutyapárt szellemes videóban közölte, hogy Hadházy Ákost támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","shortLead":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","id":"20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5db49b-fc9c-4bdc-9c44-53fb13d424c0","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","timestamp":"2021. július. 05. 14:55","title":"Szörnyen bántak a Harry Potter-filmek színésznőjével, mert felszedett pár kilót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: majorságkönyvtár, tilalomfa, hotelhiszti, kaszálás, Lopez.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d2c843-5756-4b06-81af-a607abab3f49","keywords":null,"link":"/360/20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. július. 04. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya, ha a NER-ről van szó, már magát is utálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","shortLead":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","id":"20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33072b88-cc7f-487f-a959-86fb5fee2fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:32","title":"Egyszer csak nyoma veszett egy 28 embert szállító repülőnek a Kamcsatka-félszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]