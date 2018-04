Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c40131-4e31-4b78-ae75-be4a6ed2686a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Volt, aki már a teljes vételárat kifizette, amikor levelet kapott a kivitelezőtől, hogy megszűnt a szerződése. Rémtörténet egy épülő társasházról. ","shortLead":"Volt, aki már a teljes vételárat kifizette, amikor levelet kapott a kivitelezőtől, hogy megszűnt a szerződése...","id":"20180426_tovabbra_is_epul_a_tarsashaz_amelynek_megszivattak_az_elso_vevoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c40131-4e31-4b78-ae75-be4a6ed2686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44040cc0-de9f-4207-99fb-4efa2ec846cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180426_tovabbra_is_epul_a_tarsashaz_amelynek_megszivattak_az_elso_vevoit","timestamp":"2018. április. 26. 20:37","title":"Továbbra is épül a társasház, amelynek megszívatták az első vevőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek.","shortLead":"Közvélemény-kutatások, felmérések, adatok, számsorok – pillanatképek, amelyek a Fidesz győzelméhez vezethettek.","id":"20180426_Tiz_szam_arrol_miert_lehetett_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c415a7d0-195a-4517-a257-abdb28b7339f","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Tiz_szam_arrol_miert_lehetett_ketharmad","timestamp":"2018. április. 26. 10:44","title":"Tíz szám arról, miért lehetett kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP vezérigazgatója már a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa is, és a következő évtizedek egyik nagy lehetőségeként tekint a magánegészségügyre.","shortLead":"Az OTP vezérigazgatója már a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa is, és a következő évtizedek egyik nagy...","id":"20180426_csanyi_sandor_nagyon_hianyzik_itthon_a_megfelelo_szinvonalu_surgossegi_ellatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b751ce94-f18d-4ed2-b0c2-53cb385eabe1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_csanyi_sandor_nagyon_hianyzik_itthon_a_megfelelo_szinvonalu_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. április. 26. 21:43","title":"Csányi Sándor: Nagyon hiányzik itthon a megfelelő színvonalú sürgősségi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04dca57d-8dc3-4944-a99e-86749f8784e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmre viszik a nők tucatjai által szexuális zaklatással megvádolt Harvey Weinstein ügyét kirobbantó újságírók sztoriját. ","shortLead":"Filmre viszik a nők tucatjai által szexuális zaklatással megvádolt Harvey Weinstein ügyét kirobbantó újságírók...","id":"20180426_Brad_Pittek_keszitik_a_Weinsteinugyrol_szolo_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04dca57d-8dc3-4944-a99e-86749f8784e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04ce0f-ce46-4575-a847-11d5f71ec62b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Brad_Pittek_keszitik_a_Weinsteinugyrol_szolo_filmet","timestamp":"2018. április. 26. 13:05","title":"Brad Pitték készítik a Weinstein-ügyről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek. ","shortLead":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak...","id":"20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d19e7-4ed7-4eb3-86ef-030ffe78a8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 25. 16:14","title":"A kormány 1,5 milliárdból új kórházat épít, de nem itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","shortLead":"A cserét már előzetesen beütemezték, írták a 24.hu megkeresésére.","id":"20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d8ed-410f-49f5-9eed-07ef406940e3","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180425_A_mentoszolgalat_szerint_nem_veszelyes_a_rothado_mentoauto_de_azert_lecserelik","timestamp":"2018. április. 25. 17:05","title":"A mentőszolgálat szerint nem veszélyes a rothadó mentőautó, de azért lecserélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac937f8b-2b8b-4d76-ac6d-a28ca39d4e81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győzelemhez szerinte nemcsak a migráció témájának, hanem az ország gazdasági eredményeinek is köze van. ","shortLead":"A győzelemhez szerinte nemcsak a migráció témájának, hanem az ország gazdasági eredményeinek is köze van. ","id":"20180427_Szili_Katalint_nem_lepte_meg_az_ujabb_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac937f8b-2b8b-4d76-ac6d-a28ca39d4e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a714ab-a97a-43b5-abb5-44e95e029106","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Szili_Katalint_nem_lepte_meg_az_ujabb_ketharmad","timestamp":"2018. április. 27. 07:00","title":"Szili Katalint nem lepte meg az újabb kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]