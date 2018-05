A 42 éves Chapman a Vogue újságíróját a West Village-i lakásában fogadta. Ezt a luxuslakást annak idején még Harvey Weinstein vette, a Chapmannel kötött házassága előtt egy évvel, most viszont csak a nő lakik benne a közös gyerekeikkel, a hétéves Indiával és az ötéves Dashiellel. Chapman épp válik a szexuális zaklatással és erőszakkal többszörösen is megvádolt filmproducer férjétől, hamarosan ex-Mrs. Weinstein lesz.

Amióta kirobbant az egész Hollywoodot – illetve a MeToo alulról szerveződő mozgalomnak köszönhetően a világ egy jelentős részét – felbolygató molesztálási botrány, azóta Chapman csöndben volt. Hónapokon át kerülte a nyilvánosságot, és bár az egész ügy közvetlenül érintette őt és a családját, nem tudta rászánni magát az interjúra. Végül a Vogue-nak, és a lap számára az őt fotózó Annie Leibowitznak mondott igent.

© AFP

Ennek részben lehetnek üzleti megfontolásai is. Georgina Chapman a Marchesa nevű divatcég társtulajdonosa, és a Weinstein-ügy erősen hazavágta a ruhamárka hírnevét, többek között divatshow-kat kellett a Marchesának lemondania. Több színésznő, köztük Jessica Chastain is azt állítják, hogy Weinstein a bemutatókon és egyéb, a Weinstein atyáskodása mellett elkészült filmeket promotáló eseményeken, arra kötelezte a színészeket, hogy a Marchesa ruhakölteményeit viseljék. Nem csoda, hogy a zaklatásos lavina megindulása után a színészek sorban utasították vissza a divatmárkát. Az interjúban Chapman azt mondja, hogy ezt egy fajta gyászidőszaknak fogja fel a cég életében is, minden tiszteletet meg kell adni azoknak a nőknek, akiket bántottak, ezért azt is tiszteletben tartja, ha most nem kérnek a ruháiból. Mint fogalmaz: időt kell adni az ügyfeleinek.

Hogy pontosan mennyi időre van szükség ahhoz, hogy a Marchesa kiheverje a Weinstein-ügyet, azt Chapman sem tudja megmondani. A héten megtartott MET-gálán viszont Scarlett Johansson már tett egy bátor gesztust Chapman felé: a színésznők közül ő viselt egyedül Marchesa-ruhát. Később azzal védte meg ruhaválsztási döntését, hogy örömére szolgál egy olyan brandet támogatni, amely két hihetetlenül tehetséges és fontos női tervező márkája.

Scarlett Johansson Colin Jost oldalán Marchesa-ruhában. © ANGELA WEISS / AFP

Nő vagyok egy szar helyzetben, de ez nem rendkívüli

Chapman természetesen beszél arról is, hogy miként érintették először a férjére vonatkozó vádak, és hogy azért volt csendben hónapokig, mert úgy érezte, most nem szabad, hogy az övé legyen a színpad, meg kell hagyni a nyilvánosság terét az érintett nőknek. Mint mondja, "megalázottnak és összetörtnek" érezte magát, tiszteletlenségnek érezte volna, ha azonnal kiáll a nyilvánosság elé.

A Vogue újságírója szerint Chapman teljesen kikészült a botrány miatt, az interjú során is elsírta magát. A helyzettel való megbirkózás érdekében járt terapeutánál is, bár először nem akart szakembertől segítséget kérni, annyira le volt sokkolva és valamiért azt érezte, hogy ő ezt nem érdemli meg.

Aztán realizáltam: ez megtörtént. Be kell ismernem. Tovább kell lépnem. Egy részem borzasztóan naiv volt. Vannak pillanataim, amikor dühöngök, vannak pillanatok, amikor össze vagyok zavarodva, van, amikor már nem tudok hinni. És van, amikor már csak sírok a gyerekeim miatt. Milyen lesz az életük? Mit fognak nekik mondani az emberek? Szeretik az apjukat.

Mint mondja, napokig nem tudott normálisan enni, fogyott négy kilót. Szédülni kezdett, amikor kiderült, hogy a férje sorozatosan követte el gaztetteit. "Ez nehéz ügy volt, mert az első cikk jóval az az előtti időkről szólt, mint hogy találkoztam volna vele (Weinsteinnel). Ezért volt egy pillanat, amikor még nem tudtam, hogy mi a helyes döntést. Aztán elkezdték feltárni a sztorikat, és tudatosult, hogy nem csak egy izolált esetről beszélünk. És akkor már tudtam, hogy lépnem kell, és ki kell mentenem innen a gyerekeket."

Chapman, aki hangsúlyozza az interjúban, hogy a botrányig boldog házasságban élt férjével, hozzáteszi, hogy nem szeretné, ha ezt követően bárki áldozatként tekintene rá, mert nem gondolja magát annak. "Nő vagyok egy szar helyzetben, de ez nem rendkívüli."