Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","shortLead":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","id":"20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50a819c-007b-4e24-bfe3-0a8d029b86e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","timestamp":"2018. június. 21. 16:48","title":"Mészáros Lőrinc az állatkertbe is betette a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda55791-d234-4fb7-b3fa-f6b2699724fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mert még mindig vannak emberek, akik jó ötletnek találják a veszélyes állatokkal való fotózkodást.","shortLead":"Mert még mindig vannak emberek, akik jó ötletnek találják a veszélyes állatokkal való fotózkodást.","id":"20180620_Megunta_a_piton_a_szelfizest_fojtogatni_kezdte_a_termeszetvedelmi_ort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda55791-d234-4fb7-b3fa-f6b2699724fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1374284-829d-4bcd-aacf-5704e562a7dc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Megunta_a_piton_a_szelfizest_fojtogatni_kezdte_a_termeszetvedelmi_ort","timestamp":"2018. június. 20. 07:20","title":"Megunta a piton a szelfizést, fojtogatni kezdte a természetvédelmi őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek pusztítását is csökkentik vele.","shortLead":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek...","id":"20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e3bff-d543-41ff-afe9-3b27747ac619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","timestamp":"2018. június. 20. 20:59","title":"Vízgyűjtő tartályokat osztogatnak Dombóváron, hogy ne az utcákra folyjon a rengeteg eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c062df81-21a6-459f-a6a4-0835ba1f6d61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl hosszú, ám nagyon is látványos videót készített egy cseh repülésrajongó egy reptér éjszakai leszálló forgalmáról.","shortLead":"Nem túl hosszú, ám nagyon is látványos videót készített egy cseh repülésrajongó egy reptér éjszakai leszálló...","id":"20180620_repulos_video_timelapse_ejszakai_leszallasok_rostilav_kopecky","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c062df81-21a6-459f-a6a4-0835ba1f6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc4e3a-3094-4935-b8ae-69941cb8b3e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_repulos_video_timelapse_ejszakai_leszallasok_rostilav_kopecky","timestamp":"2018. június. 20. 13:03","title":"Mint a szentjánosbogarak, úgy röpködnek a repülők ezen a timelapse videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új számmal támad Luis Fonsi.","shortLead":"Új számmal támad Luis Fonsi.","id":"20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c9c58-dce2-4673-bb81-a8599b7b8354","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","timestamp":"2018. június. 21. 11:20","title":"Ez lesz az idei nyár Despacitója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","shortLead":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","id":"20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1a262c-109f-4174-a22d-5334a470b4d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","timestamp":"2018. június. 20. 08:13","title":"Újra járható az M5-ös, de a budapesti oldalon még dugó lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0b9ee-49c5-422d-bbbf-fb0ade544086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év novemberében rendezik a XVI. World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és -programozási verseny világdöntőjét, amelynek Győr ad majd otthon – közölte az Edutus Főiskola.","shortLead":"Jövő év novemberében rendezik a XVI. World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és -programozási verseny világdöntőjét...","id":"20180619_16_world_robot_olympiad_2019_wro_vilagdonto_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24e0b9ee-49c5-422d-bbbf-fb0ade544086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac9655-4389-4487-a687-33bb8a787cd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_16_world_robot_olympiad_2019_wro_vilagdonto_gyor","timestamp":"2018. június. 19. 21:03","title":"Jövőre Győrben rendezik meg a robotok olimpiájának világdöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos...","id":"20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196df71-b91b-44b3-83f9-c3c7b0e93ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2018. június. 21. 05:26","title":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]