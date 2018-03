Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","shortLead":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","id":"20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4191210d-c344-4885-bdac-2ae3de551ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","timestamp":"2018. március. 12. 18:15","title":"Megoldotta Brüsszel az élelmiszerbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","shortLead":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","id":"20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779e122d-2f48-42e4-88ba-4dc8c9c208aa","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Megtörte a hallgatást a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz vesztegetés gyanújával – közölte Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz...","id":"20180312_A_Jobbik_feljelentest_tesz_Semjen_sved_luxusvadaszata_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33df9321-7429-4040-a84e-59690c9dbe95","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Jobbik_feljelentest_tesz_Semjen_sved_luxusvadaszata_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:50","title":"A Jobbik feljelentést tesz Semjén svéd luxusvadászata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","shortLead":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","id":"20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042654d2-8a5f-4ffd-af4b-bf84d5829abc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Akár két hét alatt is el lehet adni egy jó lakást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bee1021-5a73-459a-88d2-da80313f57ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem az európai uniós támogotás, sem az Airbus üzleti segítsége nem volt elég a több mint négy éve indult AeroGlass rendszert fejlesztő cégnek. A végén már saját pénzüket is felélték, amikor belátták: ennek így nincs értelme.","shortLead":"Sem az európai uniós támogotás, sem az Airbus üzleti segítsége nem volt elég a több mint négy éve indult AeroGlass...","id":"20180312_aero_glass_magyar_ar_vr_startup_vege_okosszemuveg_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bee1021-5a73-459a-88d2-da80313f57ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba6d911-def2-4aae-979f-32568e602f61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_aero_glass_magyar_ar_vr_startup_vege_okosszemuveg_alkalmazas","timestamp":"2018. március. 12. 07:02","title":"Becsődölt egy ígéretes magyar vállalkozás, hiába dolgoztak napi 12 órában egy remek ötleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási közbeszerzésekkel.","shortLead":"Sőt, mondhatni semennyire. ","id":"20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5898ed26-6aa9-4e38-baf7-b34792d6069b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 13. 13:33","title":"Az OLAF-nyomozás se nagyon rázta meg az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berkecz Balázs Együtt-politikusnak gyanús, hogy épp a brókerbotrányok idején bízta meg a rejtélyes megbízó Kósát az állampapírok vásárlásával.

\r

","shortLead":"Berkecz Balázs Együtt-politikusnak gyanús, hogy épp a brókerbotrányok idején bízta meg a rejtélyes megbízó Kósát...","id":"20180313_Egyutt_a_rejtelyes_Kosaszerzodes_a_fideszes_penzkimentes_resze_volt_a_brokerbotranyok_idejen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03fbe5-f4f4-41df-a6fd-a424017f5400","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Egyutt_a_rejtelyes_Kosaszerzodes_a_fideszes_penzkimentes_resze_volt_a_brokerbotranyok_idejen","timestamp":"2018. március. 13. 12:13","title":"Együtt: a rejtélyes Kósa-szerződés a fideszes pénzkimentés része volt a brókerbotrányok idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]