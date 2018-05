Győri Péter korántsem ismeretlen a VIII. kerületben. A 63 éves közgazdász és szociálpolitikus helyi lakos, az első szabad önkormányzati választáson, 1990-ben az SZDSZ jelöltjeként jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe, ahol 12 éven át dolgozott, és vezette a testület Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságát. 2002-től 2018 áprilisáig a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szakmai igazgatóhelyetteseként tevékenykedett, valamint szerepet vállalt a Fővárosi Szociális Közalapítvány, a Hálózat Alapítvány, valamint a Menhely Alapítvány elnökeként az önkormányzatiság és a civil szerveződések hatékony fejlesztésében.

Azt, hogy az ellenzék egy közös jelölt mögé álljon be, az országgyűlési választások után nem sokkal az MSZP fővárosi politikusa, Horváth Csaba vetette fel. Április 8-án még egymás ellen indult a DK (az MSZP támogatásával), valamint az Együtt, a Momentum, az LMP és az MKKP. A négy "kicsi" mindegyike 1000-2500 közötti voksot vitt el, így a fideszes Kocsis Máté négyezer szavazat különbséggel nyerni tudott. (A kerületben Dúró Dóra indult a Jobbik részéről, és hatezer szavazatot szerzett.)

Egyezkedni kezdtek hát a pártok – ám a Jobbikot nem hívták, mert akkor még elnökválasztás előtt állt a párt és nem tudták a baloldalon, milyen irányt vesznek majd –, végül Győri Péterre esett a választás, akit civilek ajánlottak az egyezkedők figyelmébe a Fidesz által indított Sára Botond, jelenlegi alpolgármester kihívójaként. Az MSZP-n kívül támogatja őt az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, a Liberálisok, a Szolidaritás, és végül a DK is Győri mögé állt (az Együtt időközben megszűnt). A matematika szerint ez az összefogás több szavazót képvisel az áprilisi voksolás szerint, mint a Fidesz egyedül.

Márki-Zay a nyócból

A hét eleji bemutatkozó beszédében Győri azt mondta, elege van a Fidesz-arroganciából, az országgyűlési választások pedig megmutatták, Budapesten ők vannak többségben.

Én most azért vagyok itt, azért vállaltam el ezt a polgármester-jelöltséget, hogy az időközi választáson érvényesülhessen a polgárok többségének az akarata

– mondta színre lépése után. Szerinte ha összefognak, az egész országnak megmutathatják, meg lehet törni az állampárt túlhatalmát. Nagyjából itt kiáltott mindenki Márki-Zay Pétert, ő február végén egy másik fideszes fellegvárban győzni tudott, azóta a legtöbb csalódott a lehető legtöbb Márki-Zayt akarja a közéletbe. Győrinek ugyanakkor nehezebb dolga lesz, mert amíg Márki-Zayt a Jobbik találta meg és támogatta is, Győri mögött nincs ott a most már Sneider Tamás vezette párt, ráadásul Józsefváros az egyik legnagyobb, de legpasszívabb kerület is a fővárosban.

A 2014-es részvétel alig volt magasabb 30 százaléknál, Kocsis Máté 57 százalékkal nyert, rajta kívül pedig még nyolcan álltak rajthoz a polgármesterségért. Arra a kérdésünkre, hogy sokan Márki-Zay Péterhez hasonlítják, Győri azt mondta, nem zavarja, de azt hangsúlyozta, őt nem a pártok, hanem civilek találták meg és kérték fel, a demokratikus ellenzék pártjai pedig igent mondtak személyére.

A Jobbik nem indít saját jelöltet, nincs rá pénzük, mondták. Győri a jobbikos szavazatokra is számíthat, de arról nincs szó egyelőre, hogy a Jobbik beállna mögé. Azonban szavazatok szivároghatnak át hozzá, ugyanis az már áprilisban is bebizonyosodott, hogy a választók átszavaznak az esélyes jelöltre, Budapesten pedig kivétel nélkül a baloldali pártok adták az esélyeseket. Helyi lakosként a polgármesterjelölt arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogy elképesztő apátiával találkozik Józsefvárosban, ő választóként is azt tartja fontosnak, hogy ezen megpróbáljon mindenki túllépni.

Megszokta az ellenszelet

Reiner Roland politikai elemző, az Integrity Lab kutatásvezetője Győri jelöltségével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg Kocsis Máté kriminalizálta a hajléktalanságot és megpróbálta kiszorítani a kerületből, addig most itt egy ember a Menhely Alapítvány éléről, ahol alapérték, hogy „minden embernek alapvető joga van ahhoz, hogy mind jogilag, mind fizikailag, mind társas kapcsolataiban biztonságban érezhesse magát egy helyen: egy lakásban, egy településen, egy hazában”. Erről Győri azt mondta lapunknak, Kocsis Máté „rém szerencsétlenül” nyúlt a hajléktalankérdéshez, mert nem kérdezte meg az érintetteket, nem egyeztetett senkivel. „Közösen, együtt kitalálni, mi a legjobb, nekem ez a munkamódszerem” – tette hozzá.

hvg.hu: Ha már munkamódszer. Nem tart attól, hogy esetleges megválasztása esetén a Fidesz-kormány megbünteti a kerületet és elzárja a pénzcsapokat?

Győri Péter: Abszolút nem. Több szempontból sem érdekük. Itt emberek élnek, akiken nem csattanhat az ostor, ráadásul a 2019-es önkormányzati választás előtt nem lenne célszerű.

hvg.hu: Ha ez nem is történik meg, akkor is ellenszélben fog dolgozni, a képviselő-testületben a Fideszé a többség.

Gy. P.: Évtizedek óta ellenszélben dolgozom, a Menhely Alapítványnál már megszoktam. Polgármesterként nem lenne célom feleslegesen asztalt borogatni. Tudom, hogy egy ellenzéki polgármester nem sokat dolgot tehet, de amit megtehet, azt meg kell tennie.

Legyen tapasztalat 2019-re

Az esélyeiről azt mondta, nem szállna el, de nem is akar feltartott kézzel nekimenni a választásnak, jók az esélyei. „Tudom, hogy ez a választás nem csak Józsefvárosról szól, országos a tét.” Távlati céljaival kapcsolatban pedig kijelentette, feladatának tekinti, hogy a képviselő-testület jobban lefedje a helyi erőviszonyokat, mert a mostani felállás (az egyéni helyek mindegyikét a Fidesz vitte 2014-ben, összesen tizenkettőt; listáról bejutott kettő MSZP–DK-s, egy-egy képviselő az Együttből, az LMP-ből és a Jobbikból), de még fontosabbnak tartja, hogy

jelöltségemmel a demokratikus ellenzék megtanulja, hogyan kell együttműködni úgy, hogy senki nem veszíti el az identitását. Gyakorlatot szereznek a pártok és 2019-re már lesz tapasztalatuk. Ez nekem bőven elég.

A Zoom.hu-nak korábban azt mondta, olyan keveset költhet a kampányra, hogy inkább nem is árulja el, de a hvg.hu-nak azért most elárulta, az őt jelölő civileknek és pártoknak van egy aktivistahálózata, amely segíti majd a kampányát, és ezen túl mindenkit vár, aki kész segíteni. Miközben információink szerint a Fidesz már kampányol, és az erőforrásai is kimeríthetetlenek, Győri azt tervezi, hogy utcai jelenléttel veszi fel a versenyt, a különböző városrészek különböző problémáit utcafórumokon hallgatná meg, és fogadóórákat tart majd.

A Fidesz (a hódmezővásárhelyi recept szerint) az eddigi alpolgármestert, Sára Botondot indítja. A kormánypárti médiagépezet lejáratása már meg is indult Győri ellen, Kocsis Máté ugyanis üzent a civil jelöltnek:

Tudni kell Győri Péterről, hogy 1990-től a 2000-es évek elejéig a fővárosi közgyűlés szabad demokrata képviselője volt, a legsötétebb Demszky-korszak egyik kiszolgálója. Így túl nagy csodát nem lehet várni tőle.

Erre a Hír Tv-ben azt mondta Győri:

Hozzászoktam bizonyos körülményekhez, nagyon edzett vagyok. Éltem már egypárti diktatúrában, ez – mondjuk – egy szomorú tény, hogy most hol tartunk.

Józsefváros július 8-án választ új polgármestert.