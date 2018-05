Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyveres Santa Fe egyik középiskolájának rajzórájára sétált be helyi idő szerint péntek reggel, és tüzet nyitott. Az ügyben két diákot letartóztattak, egyikük a gyanúsított. Egyelőre nem közölték, hogy a halottak többsége diák-e .","shortLead":"A fegyveres Santa Fe egyik középiskolájának rajzórájára sétált be helyi idő szerint péntek reggel, és tüzet nyitott...","id":"20180518_texasi_kozepiskolaban_lovoldozott_egy_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3701acc1-3b48-4bca-b426-0e863d37af3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_texasi_kozepiskolaban_lovoldozott_egy_ferfi","timestamp":"2018. május. 18. 16:02","title":"Legalább nyolcan meghaltak a texasi iskolai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","shortLead":"Államtitkárként folytatja, a lehetséges utódjáról nem beszélt.","id":"20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a990810-e359-4ab0-8c3d-8ef62dee0fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5461f4d-1e78-4ca7-9a2d-7498cdd752d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_tallai_andras_nav_adohatosag","timestamp":"2018. május. 19. 08:21","title":"Tállai megy a NAV éléről, ő maga erősítette meg a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt a Magyar Időknek adott pénteki interjújában Tarlós István. Szerinte az újabb Orbán-kormány csak Budapest javát szolgálja.","shortLead":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt...","id":"20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519099d-9d5e-46de-bb02-97d919cc73f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","timestamp":"2018. május. 18. 07:31","title":"Tarlós: Orbán korrektségéhez nem fér kétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hét múlva élesedik a GDPR, de van, akinek még fogalma sincs arról, mi ez. Mások munkaidejük felét a felkészüléssel töltik. A szakértő szerint nem kell frászban lenni, de csinálni kell, különben akár nagyobb bírságok is jöhetnek. ","shortLead":"Egy hét múlva élesedik a GDPR, de van, akinek még fogalma sincs arról, mi ez. Mások munkaidejük felét a felkészüléssel...","id":"20180518_GDPR_Van_aki_vert_izzad_van_aki_legyint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02484fde-0244-4a2e-b862-e76edb303dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_GDPR_Van_aki_vert_izzad_van_aki_legyint","timestamp":"2018. május. 18. 06:45","title":"GDPR: Van, aki vért izzad, van, aki legyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra- jelentette be Jean-Claude Juncker Szófiában. Ennek megfelelően ma 10 óra 30 perckor érvénybe lép a blocking status- mondta a Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az Európai Unió megpróbálja semlegesíteni az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók hatását az európai vállalatokra...","id":"20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af956bc8-4131-4cfb-bb97-ee81bde752c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3309a1-8f76-48bf-a1ca-547893da0ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Az_EU_a_sarkara_all_az_Irant_sujto_amerikai_szankciok_ugyeben_de_mi_az_a_blocking_status","timestamp":"2018. május. 18. 11:20","title":"Az EU a sarkára áll az Iránt sújtó amerikai szankciók ügyében, de mi az a blocking status?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28732aa2-b35a-4f66-8d51-fa058c6c14a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De felvétel készült róla. Keresik.","shortLead":"De felvétel készült róla. Keresik.","id":"20180518_Besetalt_az_utcarol_a_tanari_szobaba_es_ellopott_egy_taskat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28732aa2-b35a-4f66-8d51-fa058c6c14a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad49560-651b-447e-88a8-bc8fbea38de4","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Besetalt_az_utcarol_a_tanari_szobaba_es_ellopott_egy_taskat","timestamp":"2018. május. 18. 07:15","title":"Besétált az utcáról a tanári szobába és ellopott egy táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be, köztük Nemes Jeles László Sunsetjét, ami biztos befutónak tűnt. Most dőljünk a kardunkba, vagy inkább az utóbbi évek elképesztő sikerei miatt irreális méretűre nőtt elvárásokkal kéne leszámolni?","shortLead":"Mindössze egyetlen magyar film szerepel az idei cannes-i filmfesztiválon, pedig több mint egy fél tucatot neveztünk be...","id":"20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fe713e-2d65-473f-b69f-041223395f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab556fe-ecb5-4cb9-a4ab-9801eedc4232","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Nem_tragedia_hogy_a_magyarok_az_iden_nem_igaztak_le_Cannest","timestamp":"2018. május. 17. 20:00","title":"Nem tragédia, hogy a magyarok az idén nem igázták le Cannes-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fontos dolgokra szerencsére mindig van pénz.","shortLead":"A fontos dolgokra szerencsére mindig van pénz.","id":"20180518_775_milliot_kolt_a_harmadosztalyu_Dunaujvaros_stadionjara_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a2ed2-9c20-455c-824e-eb137db332f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_775_milliot_kolt_a_harmadosztalyu_Dunaujvaros_stadionjara_a_kormany","timestamp":"2018. május. 18. 17:00","title":"775 milliót költ a kormány a harmadosztályú dunaújvárosi stadionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]