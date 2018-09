Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d841ef3-631a-4a5c-8260-bd10dd3258ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre súlyosabb a munkaerőhiány, és ezt nem csak a cégek, de a lakosság is megérzi.","shortLead":"Egyre súlyosabb a munkaerőhiány, és ezt nem csak a cégek, de a lakosság is megérzi.","id":"20180917_Hiaba_keres_mesterembert_Nincs_egyedul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d841ef3-631a-4a5c-8260-bd10dd3258ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faced5d2-ac99-4813-961c-a63e27045d24","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Hiaba_keres_mesterembert_Nincs_egyedul","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:57","title":"Hiába keres mesterembert? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága technológiákat igénylő feladatokat. ","shortLead":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága...","id":"20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c083b4-56a2-4b1a-8de9-b65c6a46ee06","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:21","title":"Államosítaná az egészségügyi diagnosztikai ellátásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","shortLead":"Nincs olyan nagyobb kereskedelmi vállalat, amely profitot termelne az internetes élelmiszer-rendelésen.","id":"20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b15f1a-6cf7-41ce-99c8-1c9dfdd3bcc5","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nekunk_bejon_de_a_boltok_keptelene_profitot_termelni_a_hazhozszallitason","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:09","title":"Nekünk bejön, de a boltok képtelenek profitot termelni a házhozszállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","shortLead":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","id":"20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c06d79-bb69-4e02-85ff-74f703faf7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:01","title":"Megint a magyar focistákon élcelődött Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalása után a magyar miniszterelnök azt mondta, száz százalékban elkötelezettek, de egyre több jel utal arra, ez nem feltétlenül van így.","shortLead":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir...","id":"20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3902be36-45dc-438b-9afc-b0ebf4bdf686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:32","title":"Csak két dolgot nem tudunk Paks II-ről: kész lesz-e valaha és mennyibe fáj majd nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","shortLead":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","id":"20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e93-ac11-4f92-a287-3d89a9f4b367","keywords":null,"link":"/elet/20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:18","title":"27 millió forintot érő aranyrudakat talált a konyhaszekrényében egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8677a991-76bf-4aa3-ac1b-822fbb204302","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A cserbenhagyó sofőrt a rendőrség elfogta. ","shortLead":"A cserbenhagyó sofőrt a rendőrség elfogta. ","id":"20180916_Ez_a_nap_sem_telt_el_halalos_gazolas_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8677a991-76bf-4aa3-ac1b-822fbb204302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb16a248-91d6-4d11-85fa-09de055ad4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Ez_a_nap_sem_telt_el_halalos_gazolas_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:40","title":"Ez a nap sem telt el halálos gázolás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]