A McDonald's azt tervezi, hogy elhagyja a műanyag szívószálakat - mondta a Sky Newsnak Paul Pomroy, a vállalat nagy-britanniai vezérigazgatója. A változás egyelőre a nagy-britanniai éttermeket érintené, itt mintegy 1300 egységgel van jelen a gyorsétteremlánc, és évente mintegy 8.5 milliárd egyszer használatos műanyag szívószálat adnak ki.

A műanyagszívószál-mentes tesztüzem májusban indulna, a hagyományos műanyagok helyett ekkortól már csak papíralapút adnának a vásárlóknak, és csak akkor, ha kifejezetten kérik, a szívószálak ugyanis az eladóknál lennének. Pomroy azt mondta, a vásárlók jelezték a cég felé, hogy nem akarják, hogy automatikusan szívószálat adjanak nekik, inkább kérnék, ha szükségük van rá, ezért a váltás. Emellett újrahasznosított papírból készülne a biológiailag lebomló papírszívószálak csomagolása is.

A Sky News hozzáteszi, a cég egyébként újrahasznosítható műanyagból készítette eddig is a szívószálait, de egyre többen szólaltak fel a szívószálak használata miatt, a műanyagból készülteknek ugyanis többszáz év a lebomlási ideje. Tavaly Magyarországon is indult egy kampány, hogy szívószálmentes hónapot tartsanak az emberek augusztusban.

Pomroy azt is mondta, a műanyagok használata nagyon fontos kérdés az iparágban és az egész társadalomban is, a McDonald's pedig az elmúlt 10 évben több lépésével is próbálta csökkenteni a műanyagok használatát: például a burgerek korábbi polisztirén csomagolását is újrahasznosított papírra cserélték.

Hozzátette, a papírpoharak műanyag tetejét kellene még lecserélni, de ez bonyolultabb, egyelőre dolgoznak rajta. Mint mondta, egyébként már közel járnak a megoldáshoz, azt remélik, hogy egy éven belül kitalálnak egy újrahasznosítható tetőt, ami megfelel ugyanannak a célnak.