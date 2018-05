Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","shortLead":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","id":"20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d8e83-0c57-40de-b768-bdfdcefbc1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Kevés a női rendező Cannes-ban, Cate Blanchett mégis védi a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","shortLead":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","id":"20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4786eda1-feb1-457a-bc31-94a0a331796e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","timestamp":"2018. május. 10. 09:11","title":"Új terminál épül Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszövetség szerint ez is kevés a munkaerőhiány orvoslására.","shortLead":"A szakszövetség szerint ez is kevés a munkaerőhiány orvoslására.","id":"20180511_Megint_lehet_ingyen_kamionsofornek_tanulni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d599dfa-717a-45da-a4c8-4844293b4a31","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Megint_lehet_ingyen_kamionsofornek_tanulni","timestamp":"2018. május. 11. 11:08","title":"Megint lehet ingyen kamionsofőrnek tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","shortLead":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","id":"20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b24732-3525-417b-91a4-99320b520226","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","timestamp":"2018. május. 10. 11:10","title":"Nagy változás várható az iskolákban: csak az állami tankönyv maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","shortLead":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","id":"20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38375107-1336-43c4-8a5a-c614787a1b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","timestamp":"2018. május. 10. 10:46","title":"Zöld utat kapott Terry Gilliam, a rendező a kertjéből üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc24b7-86d0-46c3-9857-c97270ab2a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Nem hisszük, hogy az emberi test visszataszító lenne” – írták, és állítják, megvan minden szükséges dokumentumok. ","shortLead":"„Nem hisszük, hogy az emberi test visszataszító lenne” – írták, és állítják, megvan minden szükséges dokumentumok. ","id":"20180511_Hullagyalazas_miatt_feljelentettek_a_BODY_Kiallitast__a_szervezok_valaszoltak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc24b7-86d0-46c3-9857-c97270ab2a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc516e0-7407-40f8-98a7-331c897c3dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Hullagyalazas_miatt_feljelentettek_a_BODY_Kiallitast__a_szervezok_valaszoltak","timestamp":"2018. május. 11. 09:22","title":"Hullagyalázás miatt feljelentették a BODY Kiállítást – a szervezők válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","shortLead":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","id":"20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad9b7df-c9bf-4e9f-bced-38f86f745b01","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","timestamp":"2018. május. 10. 13:31","title":"Nem biztos, hogy Tarlós újra elindul a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8981dae-5206-49db-beab-a1af2e8acbba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztjára jelölt Gina Haspel szenátusi bizottsági meghallgatásán azt ígérte, hogy a CIA többé nem folyamodik kínzásokhoz a kihallgatások során. ","shortLead":"A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztjára jelölt Gina Haspel szenátusi bizottsági meghallgatásán azt...","id":"20180509_Az_uj_CIAigazgato_tett_egy_nagyon_fontos_igeretet_veget_ert_a_kinzasok_idoszaka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8981dae-5206-49db-beab-a1af2e8acbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589a500-e4cd-488b-b276-3a81e3bb8ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Az_uj_CIAigazgato_tett_egy_nagyon_fontos_igeretet_veget_ert_a_kinzasok_idoszaka","timestamp":"2018. május. 09. 19:15","title":"A CIA igazgatójelöltje tett egy nagyon fontos ígéretet: többé nem kínoznak meg senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]