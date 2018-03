Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben. ","shortLead":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező...","id":"20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6736fe8-e475-4968-afb3-ccf9afbd3541","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","timestamp":"2018. március. 10. 10:55","title":"Jóval több határon túli szavazhat idén, mint négy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tizenegy önkormányzat megindokolta, hogy miért nem adja ki az OLAF-vizsgálat dokumentumait, kilenc még csak nem is válaszolt az adatigénylésre.","shortLead":"Tizenegy önkormányzat megindokolta, hogy miért nem adja ki az OLAF-vizsgálat dokumentumait, kilenc még csak nem is...","id":"20180309_28_varosbol_20_nem_hajlando_kiadni_hogy_mit_talalt_naluk_az_OLAF_Eliosugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a6f3b-691d-4278-9d01-7f57a50408e7","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_28_varosbol_20_nem_hajlando_kiadni_hogy_mit_talalt_naluk_az_OLAF_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 09. 14:52","title":"28 városból 20 nem hajlandó kiadni, hogy mit talált náluk az OLAF Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48af133e-2058-431b-9b34-b29eaec10b9c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az orosházi kórház azzal kereste meg az ellátási körzetéhez tartozó településeket, hogy nincs pénze a működésre. Az állami fenntartású intézmény pont olyanoktól kért pénzt, akik szintén nem kapnak eleget az államtól.","shortLead":"Az orosházi kórház azzal kereste meg az ellátási körzetéhez tartozó településeket, hogy nincs pénze a működésre...","id":"20180308_Nem_adnak_penzt_a_kistelepulesek_az_oroshazi_korhaznak_mert_nincs_nekik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48af133e-2058-431b-9b34-b29eaec10b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ade42c-42eb-43a6-ad80-eac1517b4c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Nem_adnak_penzt_a_kistelepulesek_az_oroshazi_korhaznak_mert_nincs_nekik","timestamp":"2018. március. 09. 10:27","title":"Nem adnak pénzt a kistelepülések a kalapozó orosházi kórháznak, mert nincs nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd92b3ed-e291-4c8d-a71d-af0139b6c212","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy keresztelő még hiányzott a májusi esküvőhöz.","shortLead":"Egy keresztelő még hiányzott a májusi esküvőhöz.","id":"20180309_Meghan_Markle_titokban_megkeresztelkedett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd92b3ed-e291-4c8d-a71d-af0139b6c212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32535228-07e1-4eae-9d7a-04d61fb9aa95","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Meghan_Markle_titokban_megkeresztelkedett","timestamp":"2018. március. 09. 08:47","title":"Meghan Markle titokban megkeresztelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1534abe-8107-4af1-92cc-e96ae769e0f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ünnepi felmérés szomorkás adatokkal.","shortLead":"Ünnepi felmérés szomorkás adatokkal.","id":"20180310_Ilyen__es_ennyit_keres__az_atlagos_europai_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1534abe-8107-4af1-92cc-e96ae769e0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f890d6-5a44-4af5-8d0b-636fa0209a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Ilyen__es_ennyit_keres__az_atlagos_europai_no","timestamp":"2018. március. 10. 10:34","title":"Ilyen – és ennyit keres – az átlagos európai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese határozattan cáfolta, hogy a Jobbiknak bármiféle beleszólása lenne a lap működésébe. György Zsombor a vele készült interjú során a G-napról, valamint az azután érzett felszabadulásról is beszélt a Kreatívnak.","shortLead":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese határozattan cáfolta, hogy a Jobbiknak bármiféle beleszólása lenne a lap...","id":"20180310_Gyorgy_Zsombor_Elkepzelhetetlen_hogy_Vona_azt_mondja_ezt_meg_ezt_a_cikket_akarom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d9778-b4fb-4a71-947a-6264b2fe1a07","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Gyorgy_Zsombor_Elkepzelhetetlen_hogy_Vona_azt_mondja_ezt_meg_ezt_a_cikket_akarom","timestamp":"2018. március. 10. 15:20","title":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese: \"Elképzelhetetlen, hogy Vona mondja meg, milyen cikket akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6510247-9d17-4355-8c1f-c3aa26630bb1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel száz forintot kellett volna fizetni minden műanyag pohárban vett ital után, ehelyett a brit kormány azoknak adna inkább kedvezményt, akik saját bögrét visznek a kávézókba.","shortLead":"Közel száz forintot kellett volna fizetni minden műanyag pohárban vett ital után, ehelyett a brit kormány azoknak adna...","id":"20180309_A_brit_kormany_megkegyelmezett_a_papirpoharbol_kavezoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6510247-9d17-4355-8c1f-c3aa26630bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f063f-727a-4f07-acf8-f3d9fbdbc9fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_A_brit_kormany_megkegyelmezett_a_papirpoharbol_kavezoknak","timestamp":"2018. március. 09. 13:48","title":"A brit kormány megkegyelmezett a papírpohárból kávézóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 31 éves csatárnak 2020-ig szóló szerződése van, mégis máshol szeretné folytatni. Az ok: Neymar. ","shortLead":"A 31 éves csatárnak 2020-ig szóló szerződése van, mégis máshol szeretné folytatni. Az ok: Neymar. ","id":"20180309_Neymar_miatt_tavozna_a_PSGbol_Cavani","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9b54ad-4aab-4d37-886d-ecfba9bfc49a","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Neymar_miatt_tavozna_a_PSGbol_Cavani","timestamp":"2018. március. 09. 13:58","title":"Neymar miatt távozna a PSG-ből Cavani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]