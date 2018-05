Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","shortLead":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","id":"20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c156467d-35fe-4f57-83df-418758fd2d75","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","timestamp":"2018. május. 23. 14:04","title":"Meghalt a Pingu és a Mesél az erdő-sorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak, hogy a hőhullámok, szárazságok és áradások több tízmilliárd dollárnyi kárt okozzanak ebben a században – mutatták ki amerikai kutatók, felbecsülve a párizsi klímaegyezmény gazdasági hatásait.","shortLead":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak...","id":"20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc8bdc8-05e1-491e-aaa0-556639381006","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","timestamp":"2018. május. 24. 06:03","title":"Egyetlen szigorú lépés felpörgetné a gazdaságot, csak vagy félünk, vagy gyengék vagyunk megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4bb467-42ae-4d80-99e4-d909b9db7b09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az érintetteknél a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladást diagnosztizálták, miután pasztőrözettlen kecskesajtot fogyasztottak.","shortLead":"Az érintetteknél a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladást diagnosztizálták, miután pasztőrözettlen kecskesajtot...","id":"20180524_Kecskesajt_okozott_sulyos_fertozest_Szlovakiaban_tobben_korhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4bb467-42ae-4d80-99e4-d909b9db7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac01c10b-b7fe-4252-877f-fa4f43a7b312","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Kecskesajt_okozott_sulyos_fertozest_Szlovakiaban_tobben_korhazban","timestamp":"2018. május. 24. 14:09","title":"Kecskesajt okozott súlyos fertőzést Szlovákiában, többen kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. A kormányról csak annyit tudni, hogy egy teljesen ismeretlen, homályos múltú figura vezetheti majd. És még ez sem biztos. ","shortLead":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval...","id":"20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cb87f6-fb3f-4b1d-a0e5-0ca5a8f3b844","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Az olasz puding próbája, avagy mit hozhat a bázisdemokrácia és az autoritarizmus keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f6ee5a-d041-47fe-ab68-d49313702a49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt már az UEFA is drágállja, ezer euróba kerül most egy szoba, ami amúgy csak 90 szokott lenni. ","shortLead":"Ezt már az UEFA is drágállja, ezer euróba kerül most egy szoba, ami amúgy csak 90 szokott lenni. ","id":"20180524_BLdonto_Tizenegyszer_annyiba_kerulnek_most_a_kijevi_szallasok_mint_amugy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f6ee5a-d041-47fe-ab68-d49313702a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cd87ec-bdab-42ca-81a5-6a37d7f69579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_BLdonto_Tizenegyszer_annyiba_kerulnek_most_a_kijevi_szallasok_mint_amugy","timestamp":"2018. május. 24. 15:02","title":"BL-döntő: Tizenegyszer annyiba kerülnek most a kijevi szállások, mint amúgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0604ec60-ee30-4111-ac86-6963e6e01374","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Hogy kitől, azt nem tudjuk, de szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, s erre készítené fel a honvédséget is. ","shortLead":"Hogy kitől, azt nem tudjuk, de szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, s erre...","id":"201821__katonapolitika__honvedseg__nato__egyedul_avilag_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0604ec60-ee30-4111-ac86-6963e6e01374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f2af5-5218-4d75-852f-def55f6fec50","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.21/201821__katonapolitika__honvedseg__nato__egyedul_avilag_ellen","timestamp":"2018. május. 23. 00:00","title":"Egyedül a világ ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","shortLead":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","id":"20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448acf4-2749-4c0a-a19d-4dcb1b472df8","keywords":null,"link":"/sport/20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","timestamp":"2018. május. 24. 10:05","title":"Rejtélyesen nyilatkozott a kupabukta után a Puskás Akadémia edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos huszadik századból gyűjt naplókat. A negyvenes években élő tinédzserek naplóbejegyzéseiből már egy könyvet is írt Kamasztükrök címmel. Horthy-kultuszról, aranykormítoszokról, nyilas szimpatizánsból hithű kommunistává lett cselédlányról és a naplók keresésére indított expedíciójáról is beszélgettünk a szerzővel.","shortLead":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos...","id":"20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98be4e16-5603-42d5-a8f3-79c3715ef1f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 24. 06:30","title":"Ennél intimebb nem is lehetne a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]