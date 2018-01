Saját kriptopénzt vezet be a Kodak, s ez néhány szakértőt már a dot.com-lufira emlékeztet.

Váratlan szereplő lépett be a kriptovaluták világába, az Eastmen Kodak. Az idei CES-en jelentette be a fotográfiai cég, hogy január 31-én saját kriptopénzt bocsát útjára (az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Egyesült Államokban), a KodakCoint, amelyet egyébként a Wenn Digitallal fejleszt ki. A hírre 120 százalékkal megugrottak a cég részvényei.

A KodakCoin bejelentésével együtt a KodakOne platformot is megemlítette a cég. Ez egy blokklánc (blockchain) alapú kezdeményezés, amelyik segíti a fotósok által készített képek jogainak az ellenőrzését. A feltöltött új és archív fotókat ezen a rendszeren keresztül lehet licencelni titkosított platformon keresztül, és a KodakCoinnal lehet fizetni. A Kodak még a Kodak KashMiner terveit is bejelentette: kriptopénz bányászásra alkalmas rendszereket telepítene New York-i főhadiszállására, s bérbe adná a bányászati kapacitást.

Persze nem először van „civil a pályán”, decemberben többek között a Bloomberg számolt be arról, hogy az alkoholmentes italok értékesítésével foglalkozó Long Island Iced Tea Corp. megváltoztatta a nevét Long Blockchain Corp.-ra, s egyből az egekbe emelkedtek a részvényei.

„Olyan jelenségnek lehetünk tanúi, mint a dot.com-napokban az 1990-es évek elején, amikor elég volt egy hagyományos vállalatnak megemlíteni valamiféle internetes stratégiát, és egyből megugrottak a részvényei” – mondta el a Cambridge-i Egyetem egyik professzora a BBC-nek. Amikor a dot.com-lufi növekedni kezdett, elég volt egy .com-ot tenni a cég neve mögé, majd leülni és várni a meggazdagodásra. Valami ilyesmi történik most is a kriptopénzek és a blokklánc világában, elég a pénzszerzéshez, hogy valakit kapcsolatba hozzanak a blockchainnel. Lehet, hogy már ez is előrejelez egy lufidurranást?