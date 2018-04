A RED kezdeményezéssel az Apple HIV-és AIDS-ellenes programokat támogat, az ilyen termékek eladásából már több mint 160 millió dollárt gyűjtöttek össze és fordítottak ilyen célra.

A cég most bejelentette, hogy megjelenteti a tavaly szeptemberben bemutatott iPhone 8 és iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED változatát – ezek a modellek csak piros színükben különböznek az eredetiktől. Az online rendelés már holnap indul, a boltokba pedig pénteken kerülnek a piros színű iPhone 8-ak. Tavaly egyébként az iPhone 7-nek és az iPhone 7 Plusnak is megjelent a hasonló, limitált kiadású változata.

Időközben az Apple egy rövid reklámot is kiadott a speciális kiadáshoz kapcsolódóan.