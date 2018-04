Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit csak kevesen láthatnak, pláne nem ilyen magasból. Teszik ezt addig, amíg lehet.","shortLead":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit...","id":"20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae3a-09ad-4821-a079-a082cb61e916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","timestamp":"2018. április. 22. 15:20","title":"Közelről láthatja, milyen most az Apple Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","shortLead":"Bródy Gábor, a párt választmányának tagja is elindul a tisztségért. ","id":"20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77de8334-efd3-4f5d-9de9-6752b89ca6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e721ce-29af-49a0-acb0-01b59cbc6245","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Itt_egy_ujabb_jelentkezo_az_MSZP_elnoki_posztjara","timestamp":"2018. április. 23. 19:04","title":"Itt egy újabb jelentkező az MSZP elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor klientúrája tette rá a kezét. Az író 2003 és 2016 között megjelent esszéi, publicisztikái az idő múlásával más, sötétebb tónust kaptak.","shortLead":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor...","id":"201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b0b648-8bc4-4333-912d-3eb442a54804","keywords":null,"link":"/kultura/201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Esterházy Péter, a kortárs irodalom egyszemélyes centrális erőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","shortLead":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","id":"20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372ac4e-b707-4e09-be24-ab9c6bb71204","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","timestamp":"2018. április. 22. 11:41","title":"Elkapták a svájci férfit, aki Cadillacjével végigtarolta Gyenesdiást, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"itthon","description":"Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","id":"20180423_Thomas_Melia_Nem_ertem_hogy_turhetik_ezt_a_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0cd8d2-2f79-4576-9be0-8ca1193f8ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Thomas_Melia_Nem_ertem_hogy_turhetik_ezt_a_magyarok","timestamp":"2018. április. 23. 07:09","title":"Thomas Melia: „Nem értem, hogy tűrhetik ezt a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és letartóztatta az ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és...","id":"20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9547257-be37-4f89-a02a-bd5950840973","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 22. 11:45","title":"Hanggránátok, ellenzéki vezető letartóztatása Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Riasztás című bűnügyi magazint a Hír TV reggeli programjának egyik műsorvezetője veszi át. ","shortLead":"A Riasztás című bűnügyi magazint a Hír TV reggeli programjának egyik műsorvezetője veszi át. ","id":"20180423_megvan_peterfi_judit_utodja_a_hir_tvnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa10deb4-3795-4d2b-b4b4-217a50928141","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megvan_peterfi_judit_utodja_a_hir_tvnel","timestamp":"2018. április. 23. 15:44","title":"Megvan Péterfi Judit utódja a Hír TV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309c1ee7-ebaf-4854-8ac5-6ccb54342679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megannyi pletykát és kiszivárogtatást követően most végre fellebbentették a fátylat a cseh márka új SUV modelljéről. ","shortLead":"Megannyi pletykát és kiszivárogtatást követően most végre fellebbentették a fátylat a cseh márka új SUV modelljéről. ","id":"20180424_skoda_kamiq_divatterepjaro_suv_cseh_kinai_divatterepjaro_pekingi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309c1ee7-ebaf-4854-8ac5-6ccb54342679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9345e9e-be9d-4d31-bab4-4596b9b606fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_skoda_kamiq_divatterepjaro_suv_cseh_kinai_divatterepjaro_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 24. 08:38","title":"Hivatalos: itt az új Skoda Kamiq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]