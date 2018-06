Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt. A jégviharról az Időkép adott ki fotót és videót. ","shortLead":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt...","id":"20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2486e6-e58b-44b0-b418-fb215f0b0524","keywords":null,"link":"/elet/20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","timestamp":"2018. június. 09. 11:11","title":"Óriási jégdarabok hullottak Boszniában, volt, amelyik akkora volt, mint egy alma - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry herceg esküvője kivétel volt -, születésnapját is családi körben ünnepelte. És a felesége születésnapjára rendezett katonai parádén sem jelent meg.\r

\r

","shortLead":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry...","id":"20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5512a-1d8c-4c75-b031-c9099c864e90","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","timestamp":"2018. június. 10. 13:18","title":"Csendes volt Fülöp herceg 97. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dab9260-a9c0-4d63-a31a-32887d1be5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először sikerült ezt lefilmezni. ","shortLead":"Most először sikerült ezt lefilmezni. ","id":"20180611_Megette_a_gemenci_feketegolyafiokakat_a_reti_sas__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dab9260-a9c0-4d63-a31a-32887d1be5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf25814-b85b-4a5c-b301-6fb6a4126edc","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Megette_a_gemenci_feketegolyafiokakat_a_reti_sas__video","timestamp":"2018. június. 11. 07:07","title":"Megette a gemenci feketególya-fiókákat a rétisas – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f594d-ad31-46b1-8aa1-505dc5702552","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik lakó például meztelenül ül ki az erkélyére tiltakozásul. ","shortLead":"Az egyik lakó például meztelenül ül ki az erkélyére tiltakozásul. ","id":"20180610_Nem_orulnek_a_szomszedok_a_muveszi_magaslesnek_Szentendren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e54f594d-ad31-46b1-8aa1-505dc5702552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c093d637-84e7-4c5f-abe5-773980228086","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Nem_orulnek_a_szomszedok_a_muveszi_magaslesnek_Szentendren","timestamp":"2018. június. 10. 15:53","title":"Nem örülnek a szomszédok a művészi magaslesnek Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csupa női főszereplőkkel forgatott Ocean's 8 - Az évszázad átverése 41,5 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A csupa női főszereplőkkel forgatott Ocean's 8 - Az évszázad átverése 41,5 millió dollárért váltottak jegyet...","id":"20180610_Az_Oceansakciosorozat_legjobb_nyito_hetvegi_bevetelet_hozta_az_Oceans_8","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a38d86-de1f-452b-96f2-e3d909306c8f","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Az_Oceansakciosorozat_legjobb_nyito_hetvegi_bevetelet_hozta_az_Oceans_8","timestamp":"2018. június. 10. 20:08","title":"Az Ocean's-akciósorozat legjobb nyitó hétvégi bevételét hozta az Oceans' 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergely és Gémesi György helyét átvevő képviselők ma tesznek esküt. ","shortLead":"A Karácsony Gergely és Gémesi György helyét átvevő képviselők ma tesznek esküt. ","id":"20180611_Ujabb_ket_kepviselo_ul_ma_be_a_parlamentbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590eb925-b4b5-4399-b8a5-4cc5125c02dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujabb_ket_kepviselo_ul_ma_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. június. 11. 06:19","title":"Újabb két képviselő ül ma be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b6e17d-aa17-42b9-a79f-04c1f698c87d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","timestamp":"2018. június. 11. 09:18","title":"Robert de Nirót állva tapsolta a közönség, pedig csak két szót szólt: „Fuck Trump!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati 500 és 1000 méteres döntőiben.","shortLead":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6194f8d8-625d-4642-9dca-b49b3550b6f7","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","timestamp":"2018. június. 09. 11:42","title":"Aranyérmet szerzett a női kajaknégyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]