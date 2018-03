Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jó dizájn nem egyszer maga a marketing – vallják a HVG Extra Business által megkérdezett hazai belsőépítészek, dizájnerek és iparművészek, akik a munkáikkal sikert sikerre halmoznak a világban. „A dizájn Magyarországon olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá"

Az áldozathibáztatást sugalló, szexista reklám annyira félrement, hogy a Snapchat piaci értéke a tőzsdén majdnem egymilliárd dollárral csökkent. Nagyon ráfázott a Snapchat a Rihannával viccelődő, kínos reklámja miatt

A közszolgálati tévé nem tartotta be a választási eljárással kapcsolatos esélyegyenlőségi elvet; csak fideszes politikusokat szólaltattak meg, ellenzékit egyet sem. Megbírságolták a köztévét, amiért az hetekig a Fidesz párttévéjeként működött

Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt. Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt

Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. Egyelőre nem látszanak a botrányok a Fidesz népszerűségén

A március 18-i oroszországi elnökválasztás győztese Vlagyimir Putyin lesz — ez nem kérdés. A kérdés, hogy mekkora lesz a részvétel, és hogy mi jön utána. Elemzés.","shortLead":"A március 18-i oroszországi elnökválasztás győztese Vlagyimir Putyin lesz — ez nem kérdés. A kérdés, hogy mekkora lesz a részvétel, és hogy mi jön utána. Oroszország: nettó színház

Kínában ismét az uralkodó párt forradalmi jellegét hangsúlyozzák, és a magáncégeknél is pártszervezeteket kell alapítani – sorolja a friss fejleményeket Hszü Cseng-kang közgazdász, aki szerint visszaállhat az egyszemélyi vezetés. "Nem a demokráciába tartunk"

Tavaly lépett életbe az a törvény, amely adategyeztetést ír elő minden feltöltőkártyás ügyfél számára. Akkor nagy felhajtás volt a mobilszolgáltatóknál, nem minden ment zökkenőmentesen, ráadásul sokan csak későn ébredtek. Azóta sok idő eltelt és sokan elfelejtették: a procedúra nem egyszeri kényelmetlenség volt, minden egyes évben át kell esni rajta.

Akkor nagy felhajtás volt a mobilszolgáltatóknál, nem minden ment zökkenőmentesen, ráadásul sokan csak későn ébredtek. Azóta sok idő eltelt és sokan elfelejtették: a procedúra nem egyszeri kényelmetlenség volt, minden egyes évben át kell esni rajta. Ha kap egy ilyen SMS-t, jobban teszi, ha azonnal fellép a weboldalra, különben megszüntethetik a telefonszámát