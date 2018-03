Kisméretű benzinmotorokat fognak gyártani a szentgotthárdi üzemben 2020-tól – jelentette be a beruházást Budapesten Grzegorz Buchal a szentgotthárdi gyár igazgatója, valamint Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter.

Szentgotthárdon lévő motorgyár helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy a tavaly márciusi felvásárlást követően a márka új tulajdonosa a francia PSA konszern bejelentette, hogy minden következő Opel modell a PSA platformját, motorjait és váltóműveit fogja használni.

A mostani bejelentés nyomán viszont kiderült, hogy az Opel szentgotthárdi üzeme lesz a PSA (Peugeot-Citroen) csoport egyik legnagyobb darabszámban készülő motorcsaládjának gyártási helye. A szentgotthárdi motorgyár, úgynevezett Flex üzemében a tervek szerint 2020 elejétől indulhat az 1.2 literes, háromhengeres benzines turbómotorok gyártása.

Az úgynevezett PureTech motorokat a magyar gyáron kívül a lengyelországi Tychyben lévő üzemben is gyártani fogják.

Az üzemben egy 60 fős csapat már most megkezdte a projekt előkészítését, amely az új motorcsalád integrálását jelenti a gyártásba.

Mindez azt is jelenti, hogy 2020-ban, amikor az új benzinmotorok gyártása megindul, azzal párhuzamosan a mostani motorpaletta egységei is tovább készülnek a sorokon. Vagyis addig, amíg a jelenlegi Opelek – Insignia, Astra – életciklusa tart 2024-ig, addig ezeket a még nem PSA, hanem a korábbi tulajdonos General Motors/Opel fejlesztésű egységeket is gyártják tovább.

A szentgotthárdi motorgyár kapacitása egyébként akár 500 ezer egység is évente. Bár számok még nem ismertek, a PSA vélhetően azt a termelést hozza ide, amelyet korábban a szlovákiai Trnavaban található üzemének kapacitásbővítésével kívánt volna megoldani. Ez, az akkori hírek szerint minimum kétszázezer benzinmotort jelentett.

Szentgotthárdon egyébként volt egy elbocsátási hullám, a PSA felvásárlás után, amelyre tavaly októberben derült derült fény, akkor körülbelül 100 kölcsönzött munkavállalótól váltak meg. A magyar Opel dolgozói létszáma 2017-ben éves átlagban 1252 főt tett ki a kölcsönzött munkavállalók nélkül.