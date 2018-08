Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5df7a02-d36f-43bf-8ef3-73f335037778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezreket ítéltek el vagy fenyegettek meg, amiért ellenálltak.","shortLead":"Százezreket ítéltek el vagy fenyegettek meg, amiért ellenálltak.","id":"20180823_Nem_volt_mese_70_eve_indult_a_szovetkezetesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5df7a02-d36f-43bf-8ef3-73f335037778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee338607-6986-4f4c-bb33-4f45f8e523bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Nem_volt_mese_70_eve_indult_a_szovetkezetesites","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:54","title":"Nem volt mese, 70 éve indult a szövetkezetesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d010a11d-2411-4451-b505-95cb15bf6b7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményének számít az aktuális év iPhone-jainak bemutatása. Az egyik szakportál megtippelte, melyik nap várható idén ez az esemény.","shortLead":"Hosszú évek óta a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményének számít az aktuális év iPhone-jainak bemutatása. Az egyik...","id":"20180823_uj_iphone_2018_bemutatas_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d010a11d-2411-4451-b505-95cb15bf6b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad2531f-2df0-40b8-bf51-d503426fac5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180823_uj_iphone_2018_bemutatas_napja","timestamp":"2018. augusztus. 23. 15:03","title":"Megtippelték: ezen a napon mutatja be az Apple az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c931edf-ea2c-4ce3-be6d-b90db38d2219","c_author":"Berta József","category":"itthon","description":"Prőhle Gergely áldozata a rezsimnek – de kiszolgálója is.","shortLead":"Prőhle Gergely áldozata a rezsimnek – de kiszolgálója is.","id":"20180824_Prohle_Gergely_es_az_onvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c931edf-ea2c-4ce3-be6d-b90db38d2219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b87633-27ef-42a6-8b9d-11d96f9041a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Prohle_Gergely_es_az_onvedelem","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:10","title":"Prőhle Gergely és az önvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 millió forint közpénzzel tolták meg a projektet, az azonban befuccsolt, a fejlesztést végző műegyetemi dolgozókat pedig nem fizették ki.","shortLead":"10 millió forint közpénzzel tolták meg a projektet, az azonban befuccsolt, a fejlesztést végző műegyetemi dolgozókat...","id":"20180823_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_Peto_Intezet_butorbotranya_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20199467-bf85-44a1-91aa-7096355e58df","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_Peto_Intezet_butorbotranya_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 23. 14:04","title":"Hadházy feljelentést tesz a Pető Intézet bútorbotránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak a menekülők. Aztán megváltoztak a menekültügyi szabályok és kvázi kegy lett az, hogy ki kap enni. Iványi Gábornak pedig csak második nekifutásra sikerült eljuttatni az ételadományokat a rászorulóknak.","shortLead":"Nemrég még közel ötszáz embernek járt napi háromszori élelem a tranzitzónákban, télen fűthető konténerekben laktak...","id":"20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d8daf9-fb2b-4e5e-8baa-94a432672f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Ivanyi_Gabor_menekultek_tranzitzona_eheztetes_hatar","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:05","title":"A kormány sunnyog, így hiába szüntették be az éhezést, a jogvédők nem nyugodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffebdc8-b98e-403a-a50b-0d55469e1953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás az orosz külügyminisztérium közelében történt, egy rendőr megsérült. ","shortLead":"A támadás az orosz külügyminisztérium közelében történt, egy rendőr megsérült. ","id":"20180824_Felkavaro_video_lelottek_egy_rendorokre_tuzet_nyito_ferfit_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffebdc8-b98e-403a-a50b-0d55469e1953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc0e361-e631-417f-8491-37a0df7b8c09","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Felkavaro_video_lelottek_egy_rendorokre_tuzet_nyito_ferfit_Moszkvaban","timestamp":"2018. augusztus. 24. 04:57","title":"Felkavaró videó: lelőttek egy rendőrökre tüzet nyitó férfit Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar rögtön a 13-szoros Grand Slam-bajnokkal kezd a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.","shortLead":"A magyar rögtön a 13-szoros Grand Slam-bajnokkal kezd a hétfőn rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.","id":"20180824_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc461a82-7d16-492d-a7d2-701351f702a8","keywords":null,"link":"/sport/20180824_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:01","title":"Fucsovics: Csak Djokovicnak van veszítenivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint viszont nem. Strasbourgig mentek. ","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint viszont nem. Strasbourgig mentek. ","id":"20180823_Menedekkerok_eheztetese_a_bevandorlasi_hivatal_szerint_minden_rendben_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47778801-1945-4796-b13e-9f1b9f008bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Menedekkerok_eheztetese_a_bevandorlasi_hivatal_szerint_minden_rendben_van","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:22","title":"Menedékkérők éheztetése: a bevándorlási hivatal szerint minden rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]