[{"available":true,"c_guid":"e99c7282-3f8d-419a-80b6-8f08c51fd784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018-ban sem maradunk Nokia-telefonok nélkül, s ha igazak a legújabb értesülések, akkor egy olcsóbb, BlackBerry-szerű készülék is érkezhet jövőre Nokia márkával.","shortLead":"2018-ban sem maradunk Nokia-telefonok nélkül, s ha igazak a legújabb értesülések, akkor egy olcsóbb, BlackBerry-szerű...","id":"20171225_fizikai_billentyus_nokia_telefon_erkezhet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99c7282-3f8d-419a-80b6-8f08c51fd784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f67527-479b-4dd1-ba66-affa5748e34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_fizikai_billentyus_nokia_telefon_erkezhet","timestamp":"2017. december. 25. 17:00","title":"A BlackBerryt utánozná a Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69874957-1d2e-439f-836f-e5c608342e56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Doris Leuthard svájci államfő szerint egy nemzeti szintű népszavazással kellene meghatározni, milyen irányban haladjanak tovább a Svájc és az EU közötti kapcsolatok.","shortLead":"Doris Leuthard svájci államfő szerint egy nemzeti szintű népszavazással kellene meghatározni, milyen irányban...","id":"20171225_Svajc__nepszavazas_az_EUhoz_fuzodo_viszonyrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69874957-1d2e-439f-836f-e5c608342e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7da9f24-2203-485a-8539-ae8f559e928b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Svajc__nepszavazas_az_EUhoz_fuzodo_viszonyrol","timestamp":"2017. december. 25. 09:17","title":"Svájc – népszavazás az EU-hoz fűződő viszonyról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3c6999-4a96-488d-ad81-bd9207509215","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20171225_Egy_jo_szorfozes_karacsonykor_Ausztraliaban_igen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f3c6999-4a96-488d-ad81-bd9207509215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee4fdf2-2025-491a-96e4-d993e693f0fa","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Egy_jo_szorfozes_karacsonykor_Ausztraliaban_igen","timestamp":"2017. december. 25. 15:10","title":"Egy jó szörfözés karácsonykor? Ausztráliában igen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család teljes jogú tagjává fogadták.","shortLead":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család...","id":"20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a0731-9892-4c10-81b2-5811ce8811d7","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","timestamp":"2017. december. 25. 16:32","title":"Megszegték a protokollt Harry herceg menyasszonyának kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275908b5-2ccb-49af-b02d-2582c5b9057a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az iskolai szünetek alatt a gyerekek az átlagosnál is több időt töltenek az interneten, a szülők fele szerint a gyerekeket célzó kibertámadások száma folyamatosan nő - derül ki a Kaspersky Lab globális kiberbiztonsági vállalat legfrissebb felméréséből.","shortLead":"Az iskolai szünetek alatt a gyerekek az átlagosnál is több időt töltenek az interneten, a szülők fele szerint...","id":"20171224_Iskolai_szunetekben_figyeljen_oda_jobban_merre_szorfozik_a_gyereke_az_interneten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275908b5-2ccb-49af-b02d-2582c5b9057a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b08ecc9-8def-47de-84b9-d8cf1d482e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171224_Iskolai_szunetekben_figyeljen_oda_jobban_merre_szorfozik_a_gyereke_az_interneten","timestamp":"2017. december. 24. 08:42","title":"Iskolai szünetekben figyeljen oda jobban, merre szörfözik a gyereke az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól alapos képzést és az elitnek kijáró ellátást kapnak.","shortLead":"A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól...","id":"201743__eszakkoreai_hackerek__betores__elit_szakma__a_penzre_mennek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73cb93a-56ee-4a47-9c71-c59b7f0ec4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201743__eszakkoreai_hackerek__betores__elit_szakma__a_penzre_mennek","timestamp":"2017. december. 24. 08:30","title":"Az észak-koreai hackerek lassan az atombombánál is veszélyesebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70292bb3-f087-48b4-962f-754886cf83e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20171225_Komoly_vetelytarsa_lesz_Katalinnak_Harry_menyasszonya_olcsobban_oltozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70292bb3-f087-48b4-962f-754886cf83e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451c5d5-1334-4738-9c52-3f5ac4d4020d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Komoly_vetelytarsa_lesz_Katalinnak_Harry_menyasszonya_olcsobban_oltozik","timestamp":"2017. december. 25. 18:48","title":"Komoly vetélytársa lesz Katalinnak: Harry menyasszonya olcsóbban öltözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepekre hazautazó vendégmunkások miatt vasárnap is nagy dugók alakultak ki a magyarországi határátkelőknél - számolt be az M1 aktuális csatorna híradója.","shortLead":"Az ünnepekre hazautazó vendégmunkások miatt vasárnap is nagy dugók alakultak ki a magyarországi határátkelőknél...","id":"20171224_Torlodasokra_kell_szamit_a_hataratkelokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187013a4-f782-4c3c-a5d4-aaca7aed825c","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Torlodasokra_kell_szamit_a_hataratkelokon","timestamp":"2017. december. 24. 12:44","title":"Torlódásokra kell számít a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]