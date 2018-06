Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészt vasárnap agyi infarktussal szállították kórházba otthonából. Ápolója szerint az orvosok egyelőre nem tudják megmondani, felépül-e.","shortLead":"A színművészt vasárnap agyi infarktussal szállították kórházba otthonából. Ápolója szerint az orvosok egyelőre nem...","id":"20180606_blikk_az_eleteert_kuzd_paudits_bela","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e1f45-bde5-4990-a7fc-689d9d724a68","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_blikk_az_eleteert_kuzd_paudits_bela","timestamp":"2018. június. 06. 06:23","title":"Blikk: Az életéért küzd Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","shortLead":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","id":"20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d1ed05-4c89-47e1-bed5-6c9ed7911494","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","timestamp":"2018. június. 06. 06:30","title":"Meghalt Amerika egyik kedvenc divattervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Teljesíthető a kormány hiánycélja, de még mindig magasabb, mint amit az EU elvárna.","shortLead":"Teljesíthető a kormány hiánycélja, de még mindig magasabb, mint amit az EU elvárna.","id":"20180607_Koltsegvetesi_Tanacs_teljesitheto_de_kockazatos_a_2019es_budzse","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46872a8-d8be-4489-92e8-78f00b6c570a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e50c6-79ba-48c1-b310-fea37d7732a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Koltsegvetesi_Tanacs_teljesitheto_de_kockazatos_a_2019es_budzse","timestamp":"2018. június. 07. 15:02","title":"Költségvetési Tanács: Teljesíthető, de kockázatos a 2019-es büdzsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztattak és bebörtönöztek Törökországban egy 69 éves karikaturistát, aki rajzaival kigúnyolta Recep Tayyip Erdogan török elnököt.","shortLead":"Letartóztattak és bebörtönöztek Törökországban egy 69 éves karikaturistát, aki rajzaival kigúnyolta Recep Tayyip...","id":"20180605_Egy_evre_bortonbe_zartak_egy_grafikust_amiert_rajzaival_kigunyolta_a_torok_elnokot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f565513-c68a-4791-a58e-40efb667476c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_evre_bortonbe_zartak_egy_grafikust_amiert_rajzaival_kigunyolta_a_torok_elnokot","timestamp":"2018. június. 05. 21:45","title":"Egy évre börtönbe zártak egy grafikust, amiért rajzaival kigúnyolta a török elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő nemzeti konzultáció témájáról, a gyermekvállalás ösztönzéséről rendezett konferenciát a Társaság a Szabadságjogokért. Kiderült, attól, hogy több pénzt rak a kormány a rendszerbe, még nem születik automatikusan több gyerek. Számos kormányzati intézkedés hatásában nem kimutatható. A konferenciára meghívták Novák Katalin családügyi államtitkárt, de nem ment el. Pedig hallhatott volna pár ötletet.","shortLead":"A következő nemzeti konzultáció témájáról, a gyermekvállalás ösztönzéséről rendezett konferenciát a Társaság...","id":"20180607_tasz_demografia_mta_elte_konferencia_gyerekneveles_gyerekvallalas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7497715c-bd7b-4be3-ae0d-991f1f532c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_tasz_demografia_mta_elte_konferencia_gyerekneveles_gyerekvallalas","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"\"2-3 évig otthon kell lenni a gyerekkel? Ez csak egy mítosz!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának, amelyen emberek haltak erőszakos halált. Aztán elé tették a Rorschach-tesztet.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának...","id":"20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f203d476-89d7-4a09-8666-b2d4ddb8e8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","timestamp":"2018. június. 07. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az internet sötét oldalára, és komplett pszichopata vált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]