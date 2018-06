Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra mondanak kudarcot. Legutóbb két gyógyszeripari nagyvállalat fújta le a kísérletét, pedig nagy reményeket fűztek a kezelésükhöz. ","shortLead":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra mondanak kudarcot. Legutóbb...","id":"20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0247c76e-d061-4b6b-b15f-313291af1574","keywords":null,"link":"/elet/20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","timestamp":"2018. június. 18. 12:08","title":"35 millió embert érint ez a betegség, de a kutatók még mindig csak tapogatóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e771dd53-917f-4432-b623-27dd07a94dac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin kedvenc oligarchái is megtalálták a maguk nagy üzletét a vb-n; bemutatták a 2019-es magyar költségvetést; százmilliárdos tervekkel állt elő a MÁV, csak pénz nincs hozzá. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Putyin kedvenc oligarchái is megtalálták a maguk nagy üzletét a vb-n; bemutatták a 2019-es magyar költségvetést...","id":"20180617_Es_akkor_Varga_Mihaly_elfelejtette_hogy_Orban_valsagot_igert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e771dd53-917f-4432-b623-27dd07a94dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d93ec5-fa77-4434-b1b6-31249fd441da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180617_Es_akkor_Varga_Mihaly_elfelejtette_hogy_Orban_valsagot_igert","timestamp":"2018. június. 17. 10:00","title":"És akkor Varga Mihály elfelejtette, hogy Orbán válságot ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságban még ennyi sem jut. ","shortLead":"A valóságban még ennyi sem jut. ","id":"20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a6546-e666-485e-ae70-83f44541f056","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","timestamp":"2018. június. 16. 19:42","title":"350 forintból kell főzni a menzaversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy teljesen sima meccset hagyott izgalmassá válni: vezettek Svájc ellen és nyerhettek volna nagyon. De elbaltáztak minden helyzetet vagy helyzetszerű szituációt.","shortLead":"Brazília egy teljesen sima meccset hagyott izgalmassá válni: vezettek Svájc ellen és nyerhettek volna nagyon. De...","id":"20180617_Brazilia_elpuskazta_elso_nagy_eselyet_11et_jatszott_Svajccal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a1d993-97fc-4f68-be55-69e5cc5e939c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Brazilia_elpuskazta_elso_nagy_eselyet_11et_jatszott_Svajccal","timestamp":"2018. június. 17. 21:55","title":"Brazília elpuskázta első nagy esélyét: 1-1-et játszott Svájccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","shortLead":"A kocsmának korábban a NAV-val, most az önkormányzattal gyűlt meg a baja.","id":"20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef8886c9-0f27-49ea-b3c2-f23fa878f2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059a0b0e-65c0-4e6e-9614-18d59a40d86d","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Bezar_a_Jozsefvaros_egyik_kultikus_szorakozohelye","timestamp":"2018. június. 16. 15:42","title":"Bezár a Józsefváros egyik kultikus szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehéz igazán újat mutatni a videojátékok világában, de a PlayStation egyik legsikeresebb címét fejlesztő Naughty Dognak mégis sikerült: népszerű játékuk második felvonása minden korábbinál látványosabb animációval dolgozik, annyira, hogy a kedvcsinálónak kiadott új előzetes jelenetei hús-vér szereplők játékával vetekszenek. A konzoleladásokban továbbra is csak a Sony után kullogó Microsoft ismert stúdiók felvásárlásával próbálkozik, és ha már eddig nem tudtak a PlayStationnél érdekesebbnek tűnő gépet gyártani, hát csinálnak újat, ráadásul többet. Összeszedtük, mi és mi nem történt a Los Angeles-i E3-on.","shortLead":"Nehéz igazán újat mutatni a videojátékok világában, de a PlayStation egyik legsikeresebb címét fejlesztő Naughty Dognak...","id":"20180616_electronic_arts_expo_e3_2018_osszefoglalo_microsoft_xbox_sony_playstation_4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8151a5f7-ee7c-4493-a9f8-eae50609d729","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_electronic_arts_expo_e3_2018_osszefoglalo_microsoft_xbox_sony_playstation_4","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Egy számítógépes csókjelenet sem volt még ennyire hihető – ez történt az E3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]