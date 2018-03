Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kulka János színművész is csatlakozott az RTL Magyarország Persze hogy szavazok! elnevezésű kampányához – közölte a csatorna.","shortLead":"Kulka János színművész is csatlakozott az RTL Magyarország Persze hogy szavazok! elnevezésű kampányához – közölte...","id":"20180322_Kulka_Janos_is_arra_buzdit_hogy_menjunk_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201cf2c6-0dd5-4991-9b20-f03f6c03c841","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kulka_Janos_is_arra_buzdit_hogy_menjunk_szavazni","timestamp":"2018. március. 22. 18:16","title":"Videó: Kulka János is arra buzdít, hogy menjünk szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cf4252-26d9-4577-82cf-b58492a323cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megcsörrent egy nyugalmazott rendőr telefonja és alig akart hinni a fülének.","shortLead":"Megcsörrent egy nyugalmazott rendőr telefonja és alig akart hinni a fülének.","id":"20180323_visszatert_14_ev_utan_T2_a_halottnak_hitt_macska","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1cf4252-26d9-4577-82cf-b58492a323cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd0d65-1586-4e4a-a4ba-091883f21e31","keywords":null,"link":"/elet/20180323_visszatert_14_ev_utan_T2_a_halottnak_hitt_macska","timestamp":"2018. március. 23. 18:53","title":"Visszatért 14 év után T2, a halottnak hitt macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek. Az amerikai sportszergyártó két évtized óta először zárt veszteséggel negyedévet.","shortLead":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek...","id":"20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2580baf-23ef-4c15-af05-23d147eda50a","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","timestamp":"2018. március. 23. 15:21","title":"Ilyesmi húsz éve nem történt a Nike-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","shortLead":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","id":"20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e17eb-68ab-4004-a67f-2b39a0c48dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","timestamp":"2018. március. 23. 10:44","title":"Jönnek a választások, megugrott a kormányzat adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hogyan lett előadáscím Ascher Tamásból? A rendező beszél zaklatási ügyekről, bemutatóig tartó szerelmekről, sérelmekből merített libidóról és feketelistákról. ","shortLead":"Hogyan lett előadáscím Ascher Tamásból? A rendező beszél zaklatási ügyekről, bemutatóig tartó szerelmekről, sérelmekből...","id":"201812__ascher_tamas_rendezo__barsonyparnarol_onajnarozasrol__barkivel_megesik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b985a-1671-4c6f-b936-0078df36bf1a","keywords":null,"link":"/kultura/201812__ascher_tamas_rendezo__barsonyparnarol_onajnarozasrol__barkivel_megesik","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Ascher Tamás: Ismerve Pintér Bélát, tudtuk, hogy jól megkapjuk a magunkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","shortLead":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","id":"20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02157e5-aa30-4d15-bfe5-4d0e4f3b3137","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","timestamp":"2018. március. 23. 11:23","title":"Támad a csend: az elektromos autók olcsóbbak lesznek benzines társaiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Erőss Zsolt és Kiss Péter 2013-ban mászták meg első magyarként a hegyet, azonban ereszkedés közben eltűntek.","shortLead":"Erőss Zsolt és Kiss Péter 2013-ban mászták meg első magyarként a hegyet, azonban ereszkedés közben eltűntek.","id":"20180322_A_Kancsendzonga_megmaszasaval_allitana_emleket_Varga_Csaba_a_ket_eltunt_magyar_hegymaszonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708f8659-161d-40ca-980e-3135266f931b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a83e491-977e-4df9-9e12-07a1483e1bea","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_Kancsendzonga_megmaszasaval_allitana_emleket_Varga_Csaba_a_ket_eltunt_magyar_hegymaszonak","timestamp":"2018. március. 22. 21:37","title":"A Kancsendzönga megmászásával állítana emléket Varga Csaba a két eltűnt magyar hegymászónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","shortLead":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","id":"20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59836b5-d7cd-420e-bf90-eeb8b273cbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","timestamp":"2018. március. 24. 13:55","title":"Halász János ezúttal a Soros által veszélyeztetett Mercedesért remeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]