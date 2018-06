Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07699555-26d8-47fe-973e-2ae2ff189c37","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Sokszor találkozunk irreális elvárásokkal a munkahelyen. Pedig a kutatások szerint a Z generáció nem tűri vezetője utasításait, parancsolgatását, dirigálását. Az irreális elvárások ráadásul stresszorok lehetnek a munkahelyen, így igen megnehezíthetik a produktív munkát. De hogyan tudnák a vezetőnk tudtára adni, hogy követelései teljesíthetetlenek, anélkül, hogy lustának, megbízhatatlannak vagy siránkozónak tűnnénk?","shortLead":"Sokszor találkozunk irreális elvárásokkal a munkahelyen. Pedig a kutatások szerint a Z generáció nem tűri vezetője...","id":"20180601_Mit_mondj_illetve_ne_mondj_amikor_a_fonokodnek_irrealis_elvarasai_vannak_feled","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07699555-26d8-47fe-973e-2ae2ff189c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc4429-6f16-4a6e-963c-b96adf2dd92f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_Mit_mondj_illetve_ne_mondj_amikor_a_fonokodnek_irrealis_elvarasai_vannak_feled","timestamp":"2018. június. 01. 12:50","title":"Mit mondj (illetve ne mondj) amikor a főnöködnek irreális elvárásai vannak feléd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","shortLead":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","id":"20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b202886-9f2c-416a-9fd0-2ab63be664a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","timestamp":"2018. június. 01. 16:50","title":"Hárommillió dollárért kínálják a világ legdrágább ebédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt teljes elnöksége lemondott a választás után, ezért lesz tisztújítás. ","shortLead":"A párt teljes elnöksége lemondott a választás után, ezért lesz tisztújítás. ","id":"20180601_fekete_gyor_ellen_ketten_indulnak_momentum_elnoknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9621680-0a38-4ba3-b81d-d862e40fc711","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_fekete_gyor_ellen_ketten_indulnak_momentum_elnoknek","timestamp":"2018. június. 01. 16:07","title":"Fekete-Győr ellen ketten indulnak Momentum-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőt sokkolta, hogy egyszer csak vajúdni kezdett.","shortLead":"A nőt sokkolta, hogy egyszer csak vajúdni kezdett.","id":"20180601_Abortuszra_ment_be_egy_mississippi_klinikara_vegul_szules_lett_belole","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e846d92-3857-44d8-97ab-035f95ba46ab","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Abortuszra_ment_be_egy_mississippi_klinikara_vegul_szules_lett_belole","timestamp":"2018. június. 01. 15:30","title":"Abortuszra ment be egy mississippi klinikára, végül szülés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

