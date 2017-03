[{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Lakossági fórumon igyekezett a főváros meggyőzni a lakosságot, hogy a partmenti árvízi védekezés lenne a legelőnyösebb a Római-parton. Azt ugyan még nem tudják, hogyan alakítanák át a Duna partját az alsó, mobil védvonallal, de a beruházásba már most belevágnának. A projekt ellenzői öt órán át vitatkoztak a tervezőkkel, helyenként indulatos bekiabálások szakították meg a fórumot. A közgyűlési döntés egyre közelebb van, az egyetértés viszont nagyon távoli.","shortLead":"Lakossági fórumon igyekezett a főváros meggyőzni a lakosságot, hogy a partmenti árvízi védekezés lenne a legelőnyösebb...","id":"20170307_Romaiparti_mobilgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043c7ce1-2c8a-4c14-a008-cec761da8586","keywords":null,"link":"/itthon/20170307_Romaiparti_mobilgat","timestamp":"2017. március. 07. 11:22","title":"Római-parti gát: kiszámolták, hogy lehetne távolabb, majd el is vetették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91327eb-d7d5-47f1-a0cc-56f41c14be1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hírek szerint két nőt is zaklattak az idei busójáráson, Kovács Patrícia színésznő kiállt a nyilvánosság elé, és azt írta, őt 12 évesen tapogatták meg a busók. A szervezők és egy résztvevő szerint is a hagyomány része \"a menyecskék fogdosása\".","shortLead":"Miután a hírek szerint két nőt is zaklattak az idei busójáráson, Kovács Patrícia színésznő kiállt a nyilvánosság elé...","id":"20170306_busojaras_zaklatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91327eb-d7d5-47f1-a0cc-56f41c14be1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ecd976-f576-44fd-8f8b-36704ef767c0","keywords":null,"link":"/itthon/20170306_busojaras_zaklatas","timestamp":"2017. március. 06. 20:31","title":"Menyecskéket tapizó busók: ez a hagyomány része?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d621f44-efaa-4567-8870-6e5741aed1b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrendelte a bíróság a csődeljárást a Gordiusz 95’ Zrt.-nél, amely korábban a Köki Terminál megaberuházásán is dolgozott – írta a Világgazdaság.","shortLead":"Elrendelte a bíróság a csődeljárást a Gordiusz 95’ Zrt.-nél, amely korábban a Köki Terminál megaberuházásán is...","id":"20170306_koki_gordiusz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d621f44-efaa-4567-8870-6e5741aed1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315cc85-54a3-4f04-abcc-7aa27d825004","keywords":null,"link":"/kkv/20170306_koki_gordiusz","timestamp":"2017. március. 06. 07:58","title":"Ismert vállalkozást ránthat magával a Köki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány támogatni fogja a plusz egy év, azaz a kilenc évfolyamos általános iskola bevezetését, de pontosan be kell mutatni, hogy az az elvárt célokat hogyan szolgálja – közölte Palkovics László oktatási államtitkár a köznevelési kerekasztal keddi ülése után. A plusz egy évfolyam az alapkészségek fejlesztését végezné. ","shortLead":"A kormány támogatni fogja a plusz egy év, azaz a kilenc évfolyamos általános iskola bevezetését, de pontosan be kell...","id":"20170307_iskolaev_alatalanos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06734cbf-78f8-4b78-8a7f-c504197ca48a","keywords":null,"link":"/itthon/20170307_iskolaev_alatalanos","timestamp":"2017. március. 07. 15:15","title":"Jöhet a 9. iskolaév az általánosban – erről szólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66360d5f-518d-4d1b-9ece-43103680ce8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Vásárosnaményi Járásbíróság egy ukrán-magyar házaspárt, mert meg akart vesztegetni egy határőrt – közölte a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Hivatali vesztegetés miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Vásárosnaményi Járásbíróság egy ukrán-magyar...","id":"20170307_csempesz_hatar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66360d5f-518d-4d1b-9ece-43103680ce8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a29c63-230f-4290-b4e8-cfe552bcc0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20170307_csempesz_hatar","timestamp":"2017. március. 07. 16:54","title":"Elfordíttatta volna a hőkamerát egy pár a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc9d61a-654d-486c-8bbd-4c89776cdc13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy férfi 59 ezer forintot akart felvenni a bankautomatából a Csongrád megyei Üllésen. Az ATM nem adott ki pénzt, de az összeget levonták a számlájáról. Kiderült, hogy a berendezés rossz, lecserélték, de a téves tranzakciót nem is olyan egyszerű töröltetni.","shortLead":"Egy férfi 59 ezer forintot akart felvenni a bankautomatából a Csongrád megyei Üllésen. Az ATM nem adott ki pénzt, de...","id":"20170306_igy_szivatott_meg_egy_ugyfelet_egy_csongradi_nagykozseg_egyetlen_atmje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc9d61a-654d-486c-8bbd-4c89776cdc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b33724-0eb2-48e8-9330-c37c020ae657","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170306_igy_szivatott_meg_egy_ugyfelet_egy_csongradi_nagykozseg_egyetlen_atmje","timestamp":"2017. március. 06. 09:08","title":"Így szívatott meg egy ügyfelet egy csongrádi nagyközség egyetlen ATM-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe8ada-6f6f-43a5-87cc-1b639bb31135","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt, hogy sokakat megihlet majd a CBA új reklámarca, és a pultok előtt metálra pörgő Kasszás Erzsi nem is okoz csalódást. Nem csak a műfaj szerelmeseinek kötelező.","shortLead":"Várható volt, hogy sokakat megihlet majd a CBA új reklámarca, és a pultok előtt metálra pörgő Kasszás Erzsi nem is okoz...","id":"20170307_kasszas_erzsi_metal_verzio_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febe8ada-6f6f-43a5-87cc-1b639bb31135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6427f720-b8a7-4218-b8d8-9cd3efaecb3e","keywords":null,"link":"/kultura/20170307_kasszas_erzsi_metal_verzio_video","timestamp":"2017. március. 07. 15:23","title":"Ezzel be is fejezheti mára a munkát: Kasszás Erzsi metálra büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bd11c-e2bd-4ca7-8f6f-5099b95b3d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bécsi úton tábla jelzi a kötelező haladási irányt, de ezt sokan nem tartják be.","shortLead":"A Bécsi úton tábla jelzi a kötelező haladási irányt, de ezt sokan nem tartják be.","id":"20170307_budapest_keresztezodes_birsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317bd11c-e2bd-4ca7-8f6f-5099b95b3d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c624d9-c1e8-40d6-8518-5e6a2d7d0e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20170307_budapest_keresztezodes_birsag","timestamp":"2017. március. 07. 06:41","title":"Fotón a budapesti kereszteződés, ahol röpködnek az 50 ezres bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]