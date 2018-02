Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83457a59-8df5-41bb-82ec-d02c54a97283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vezess biztonságosan! kampányának részeként a kezdő sofőrök kaphatnak képzést Hungaroringen lévő központban.","shortLead":"A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vezess biztonságosan! kampányának részeként a kezdő sofőrök kaphatnak képzést...","id":"20180226_friss_jogositvany_hungaroring","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83457a59-8df5-41bb-82ec-d02c54a97283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31788ffa-a11c-4ea8-840b-237c52dea356","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_friss_jogositvany_hungaroring","timestamp":"2018. február. 26. 15:21","title":"Friss jogsival most irány a Hungaroring – ingyenesen lehet gyakorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33da39a-23b8-4fe7-8091-08a2bde63c37","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem aggódta túl – legalábbis látszólag – a Fidesz vasárnapi, hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson elszenvedett vereségét. A Fidesz országos választmányának ülésére érkező miniszterelnök hétfőn délben a hvg.hu-nak úgy értékelte pártja kudarcát: az emberek új polgármestert akartak választani, és meg is választották.","shortLead":"Orbán Viktor nem aggódta túl – legalábbis látszólag – a Fidesz vasárnapi, hódmezővásárhelyi időközi...","id":"20180226_Orban_Hodmezovasarhelyrol_ketszer_haromszor_annyit_kell_dolgoznunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e33da39a-23b8-4fe7-8091-08a2bde63c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0563b5a5-391e-47fb-83e5-6350dac8f697","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Orban_Hodmezovasarhelyrol_ketszer_haromszor_annyit_kell_dolgoznunk","timestamp":"2018. február. 26. 14:10","title":"Orbán Hódmezővásárhelyről: kétszer, háromszor annyit kell dolgoznunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A turbina leállását egy szabályozószelep megszorulása okozta a tájékoztatás szerint. A szakemberek délutánra kijavították a hibát. ","shortLead":"A turbina leállását egy szabályozószelep megszorulása okozta a tájékoztatás szerint. A szakemberek délutánra...","id":"20180226_Megvan_mi_miatt_hibasodott_meg_a_paksi_atomeromu_1es_blokkja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8ecae-47bc-4748-bfa5-00d075be5cb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Megvan_mi_miatt_hibasodott_meg_a_paksi_atomeromu_1es_blokkja","timestamp":"2018. február. 26. 17:46","title":"Megvan, mi miatt hibásodott meg a paksi atomerőmű 1-es blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575fe64e-08f1-4946-9a84-6059dd585e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az emberrel nem csak az a gond, hogy nincs rajta bukósisak. ","shortLead":"Ezzel az emberrel nem csak az a gond, hogy nincs rajta bukósisak. ","id":"20180227_Video_meztelen_quadost_uldoztek_egy_autopalyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=575fe64e-08f1-4946-9a84-6059dd585e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17283943-71cf-4cc1-9f4f-a3bbbc2824c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_Video_meztelen_quadost_uldoztek_egy_autopalyan","timestamp":"2018. február. 27. 14:21","title":"Videó: meztelen quadost üldöztek a szembesávban egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem adták ki az ellenzéki képviselőknek, hogy milyen papírokat kapott Kecskemét önkormányzata az OLAF-tól az Elios-ügyben.","shortLead":"Nem adták ki az ellenzéki képviselőknek, hogy milyen papírokat kapott Kecskemét önkormányzata az OLAF-tól...","id":"20180227_Kecskemet_titkolozik_az_Eliosugyrol_nem_hajlandoak_kiadni_a_papirokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f9d826-d921-4ccf-9145-c8bf946acd24","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Kecskemet_titkolozik_az_Eliosugyrol_nem_hajlandoak_kiadni_a_papirokat","timestamp":"2018. február. 27. 10:47","title":"Kecskemét titkolózik az Elios-ügyről, nem hajlandó kiadni a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa34cad-f019-4625-b35a-a22ee011c6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180227_Video_Meretes_lyuk_tatongott_egy_budapesti_busz_padlojan_egy_gyereket_is_elnyelt_volna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa34cad-f019-4625-b35a-a22ee011c6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f13aec3-dfbf-4325-903c-3a3e846d3f4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_Video_Meretes_lyuk_tatongott_egy_budapesti_busz_padlojan_egy_gyereket_is_elnyelt_volna","timestamp":"2018. február. 27. 07:40","title":"Videó: Méretes lyuk tátongott egy budapesti busz padlóján, egy gyereket is elnyelt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megfontolandó lehetőségként tekint Ivanka Trump, az amerikai elnök lánya apja, Donald Trump azon felvetésére, amely szerint a felfegyverezett tanárokkal megakadályozhatók lennének a floridai vérengzéshez hasonló tragédiák. ","shortLead":"Megfontolandó lehetőségként tekint Ivanka Trump, az amerikai elnök lánya apja, Donald Trump azon felvetésére, amely...","id":"20180226_Trump_lanya_a_tanarok_felfegyverezeserol_Nem_hiszem_hogy_rossz_otlet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d11acd-bd03-41f5-934b-2e3ae9260ba3","keywords":null,"link":"/vilag/20180226_Trump_lanya_a_tanarok_felfegyverezeserol_Nem_hiszem_hogy_rossz_otlet","timestamp":"2018. február. 26. 15:32","title":"Trump lánya a tanárok felfegyverezéséről: \"Nem hiszem, hogy rossz ötlet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem sikertörténet.","shortLead":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem...","id":"20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd919ccc-8a19-4860-95e8-c18b9b96e198","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","timestamp":"2018. február. 26. 13:13","title":"Ki az, aki ilyenkor fürdik egyet a Balatonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]