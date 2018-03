Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","id":"20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9635b0-4a4d-406e-9498-846175c57bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","timestamp":"2018. március. 12. 22:05","title":"Nincs gond Kósa Lajos kampányvideójával az NVB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint 700 kivágott fa, veszélybe sodort zöldterületek, folyamatos tiltakozások jellemezték az elmúlt négy évet. ","shortLead":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint...","id":"20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a1e11-69e1-422f-bbc9-e94b2ea15d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","timestamp":"2018. március. 12. 17:20","title":"Szétdúlt közparkok, elszórt milliárdok – ezt kapta Budapest a kormánytól négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3b5bfd-a247-4b06-8dbb-8fbc9d845178","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","timestamp":"2018. március. 13. 13:49","title":"Kósa, Semjén és a pancserek: a szemünk előtt omlik össze a kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","shortLead":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","id":"20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2bb8af-c4e6-4476-bb39-72bf3c0a22c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","timestamp":"2018. március. 12. 09:41","title":"Hamarosan vége a világ legnézettebb autós műsorának: mi lesz veled The Grand Tour?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek az üzenetek az üzenetküldőben.","shortLead":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek...","id":"20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d408b539-df6d-4e96-8d9d-6d62275d8f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","timestamp":"2018. március. 13. 09:03","title":"Olyan funkció jön a WhatsAppba, amelyről sokan csak álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","shortLead":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","id":"20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042654d2-8a5f-4ffd-af4b-bf84d5829abc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Akár két hét alatt is el lehet adni egy jó lakást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]