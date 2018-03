Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","shortLead":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","id":"20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61141c3b-1007-4de9-b1ca-199a0a0751de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","timestamp":"2018. március. 19. 18:42","title":"Új piacon terjeszkedik tovább a Mészároshoz közeli biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","shortLead":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","id":"20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce0dcb3-1e25-4049-aaec-1bb5462aa23c","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","timestamp":"2018. március. 19. 10:46","title":"Íme, a világ legdrágább és legolcsóbb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","shortLead":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","id":"20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7e8dde-2dfa-4beb-8743-4304f0ef89bc","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","timestamp":"2018. március. 20. 18:14","title":"Ringo Starr mostantól reggelizni is talpig lovagi díszben fog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották a Sajtóklubot.","shortLead":"A \"csodálatos\" békemenetet már kivesézték, ezért a miniszterelnök március 15-i beszédének megvitatásával nyitották...","id":"20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405ee1e-6d35-4358-bd47-6ff9a1ccd175","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_bayer_zsolt_orban_beszed_patkanyok_elegtetel","timestamp":"2018. március. 20. 10:32","title":"Bayer szerint patkányok, akik Orbán fenyegetőzése miatt \"ajvékolnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához – tájékoztatta a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő hétfőn levélben gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnöknek vasárnapi újraválasztásához –...","id":"20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018811dc-5148-4b7e-a1f2-13582cbeec45","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Orban_Viktor_gratulalt_Putyinnak_a_gyozelemhez","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor gratulált Putyinnak a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","shortLead":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","id":"20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a351e4dc-3b91-4605-bb35-8ed5b8d9aa92","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","timestamp":"2018. március. 19. 09:06","title":"Az út széléről szidta ellenfelét Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg tovább folytatódik a szkander.","shortLead":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről...","id":"20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f49dc-5ec1-4b0c-93c1-25a1798ca10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 20. 17:33","title":"Márki-Zay visszaszúr a szívatásért: a tao-pénzek is nyilvánosak lesznek Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]