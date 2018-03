Ezt azt a választ kapta ugyanis a telefonba a hvg.hu munkatársa, amikor a hollókői Görbeország vendégház elérhetősége után érdeklődött a vele azonos utcában lévő magán- és vendégházak telefonszámain. A felhívott helyeken mindenütt rögtön azt is hozzátették - volt ahol nevetve -, hogy „hiszen az a Becsóéké”.

© Kaufmann Balázs

Á, ne is keresse, az nem vendégház, hanem magánszállás

Mármint a Fidesz országgyűlési képviselője, Becsó Zsolt családjáé. A politikus neve két éve pont e vendégház miatt került a hírekbe, miután a Direkt36 kiszúrta, hogy a képviselő kihagyta a vagyonbevallásából azt a testvérével közös vállalkozását, amely 34 millió forintnyi uniós támogatás nyert el egy hollókői vendégház (és egy pásztói teniszcentrum) építésére.

© Kaufmann Balázs

Miután a Direkt36 cikke az eltitkolt cégen túl azt is pedzegette, hogy az akkor immár fél éve elkészült épület nem is a támogatást nyert célra, hanem a Becsó család saját használatára épült, a politikus saját Facebook-oldalán egy hosszú, „Lejáratás magasfokon!” felütésű bejegyzéssel igyekezett bizonygatni, hogy igenis működik a vendégház:

„Az a vád is megdől, hogy takargatnivalónk van, hiszen érdekes módon megtalálható Hollókőn a vendégház. A vízelvezetési problémákat is megoldottuk, a kertrendezés is folyamatban és egyéb szolgáltatásokat is kialakítottunk, úgyhogy hamarosan teljes intenzitással tud majd működni a vendégház” – írta Becsó Zsolt 2016 júliusában, hosszú védekezésében később még egyszer kitérve rá, hogy „Hollókőn nem családi ház épült, hanem a gyengébbek kedvéért, egy vendégház.”

A facebookos magyarázkodást pár nappal később – biztos, ami biztos – a Nógrád megyei napilapban is megismételte a politikus, újra hangsúlyozva, hogy a hollókői vendégház – ami szavai szerint „közel sem családi ház!” – működik. Bárki megtekintheti, szolgáltatásait igénybe veheti.

„A kapott támogatás szabályosan került felhasználásra, itt senki sem lopott el semmit, itt nincs offshore cég és nincs bűvésztrükk sem”

– érvelt akkor Becsó Zsolt.

A látszat (is?) csal

Ehhez képest másfél év elteltével sem utal rá semmi, hogy a pályázatban meghatározott céllal működne az ingatlan.

A Sport utca végén, közvetlen a 2015-ben átadott Castellum hotel szomszédságában épült szálláshely - a község vendégházai közül egyedüliként – sem Hollókő honlapjának amúgy részletes szálláshely-adatbázisában, sem az ismert szálláshelyfoglaló portálok kínálatában nem szerepel, honlapja nincs, és a nevére rákeresve is csak a Hollókőtől 5 kilométerre fekvő Cserhátszentiván szintén Görbeországra keresztelt vendégháza bukkan fel.

Amikor ez utóbbit felhívtuk, hátha közös az üzemeltető, és tud esetleg elérhetőséget a hollókői Görbeországhoz, a tulajdonos felháborodva beszélt a névazonosságról, és hogy többször is keresték már rajta telefonon a hozzá semmilyen módon nem kötődő névrokont.

© Facebook

Utolsó ötletéként a Facebook keresőjébe írva a nevet a cserhátszentiváni mellett előugrik végre a hollókői Görbeország is, rajta a Sport utcai címmel és a kétszintes fehér ház fényképével. Az oldal azonban erősen „kamuprofilnak” tűnik: nemcsak a feltöltés dátuma esik furcsa módon egybe a Direkt36 két évvel ezelőtti leleplezésével, de négy, 2016-os fényképen és az adatlap egy évvel későbbi frissítésén túl bejegyzések sincsenek az oldalon, és a lelkes vendégek dicséretében dúskáló névrokonéval szemben egyetlen értékelést sem sikerült begyűjtenie 2 év alatt, kedvelésből is mindössze 4-et.

A több mint gyanús jelek ellenére még mindig nem kiáltottunk csalást, hanem megadva az esélyt, hogy élőben egy vendégektől nyüzsgő szálláshelyet vagy legalább készséges házigazdát találunk, személyesen próbáltunk szerencsét a háznál, de így sem jutottunk előrébb.

© Kaufmann Balázs

A hollókői hegyoldal látképét meghatározó luxushotel mellett álló (az Átlátszó cikke szerint azzal furcsán egy ütemben épült) kétszintes ház udvar felőli ablakban már az utcáról látszik a plakát, hogy a Darányi Ignác terv részeként, 34,4 millió forintos támogatással épült fel. A bejárat korlátján pedig ugyan kint lóg a tábla is, hogy Görbeország vendégház, üzemeltető: Vertical Art kft -, az elérhetőségnél azonban hiányzik telefonszám, ha volt is, most le van takarva. A háznál szombat délután nem volt senki, a nyílászárók csukva, sem a kertben, sem az épület előtt nem állt autó.

Amikor néhány közeli házba turistaként becsöngetve a vendégház elérhetősége, illetve tulajdonosai után érdeklődtünk, élőben is ugyanazt tapasztaltuk, mint telefonon: “Ó, ez más kategória, oda nem lehet szállást foglalni” – mondta a hvg.hu munkatársának az egyik közvetlen szomszéd, egy másik, közeli háznál pedig azt mondták: „Az nem vendégház. A helyi országgyűlési képviselő saját háza. Pályázatból építette, amikor a Hotel épült. Azt írták rólunk, hogy a mienk a legkorruptabb képviselő”.

Amikor kicsit távolabb, Hollókő ófaluban kerestük a Görbeország vendégházat, senki nem tudta, miről beszélünk, amikor azonban elmondtuk, hogy a Castellum hotel melletti házra gondolunk, mindenki egyből rávágta, hogy „Becsóék házáról van szó.”

Ilyen előzmények után felhívtuk Becsó Zsoltot, hogy fenntartja-e korábbi állítását, miszerint az állami támogatásból épült ingatlan valóban vendégházként működik és nem ő, illetve a családja használja.

„Dehogynem, hát ez vendégház. Ha szeretné kivenni, akkor ennek semmi akadálya”

– vágta rá a hvg.hu kérdésre a fideszes képviselő, a vele folytatott párbeszédet kár lenne zanzásítani, ezért innentől szó szerint idézzük:

hvg.hu: Az viszonylag nagy akadálya, képviselő úr, hogy semmilyen csatornán nem lehet önöket elérni, a többi hollókői vendégházzal szemben még a falu szálláshely-adatbázisában sincsenek fent.

B.ZS: Az nem tudom, miért van, de látja, elért engem, most is beszélünk. Ha szeretné kivenni, ennek semmi akadálya.

hvg.hu: Igen, de én egy újságíró vagyok, képviselő úr, ismerem a telefonszámát, de egy átlag halandó hogyan tudná elérni önöket?

B. ZS: Még egyszer mondom, minden szabályos, el lehet érni minket, és ha nem foglalt, ki lehet venni.

hvg.hu: És hány fizető vendégük volt eddig?

B. ZS: Ezt az önkormányzatnál pontosan meg lehet tudni, hiszen a vendégéjszakák után idegenforgalmi adót kell fizetni és adatot kell szolgáltatni. De nem gondolom, hogy ez önre vagy a nyilvánosságra tartozna.

hvg.hu: Szerintem pedig a nyilvánosságra tartozik, hogy egy harmincmilliós uniós támogatást a kitűzött vagy magáncélra használnak-e fel.

B. ZS: Önök csak ügyet akarnak kreálni. Még egyszer mondom, az elmúlt évben és idén is több vendég volt, aki ezt a házat kivette. Ha ön is szeretné, akkor semmi akadálya.

hvg.hu: De egy átlagember – nem újságíró, hanem egyszeri szálláskereső - hogyan tudja megtenni ezt?

B. ZS: Azért minket mindenki ismer errefelé, elérhetőek vagyunk. Nem tűntünk el a világból, itt élünk Nógrád megyében, Pásztón vagy Salgótarjánban.

hvg.hu: De szállást általában nem helyből vagy a szomszéd településről szoktak keresni, hanem akár az ország másik feléből.

B. ZS: Hagyjuk már ezt, ne haragudjon.

hvg.hu: De tudná akkor valamivel bizonyítani, hogy az ingatlan vendégházként működik? A vendégkönyv másolatával például? (ezt minden szállásadónak kötelező vezetni – a szerk)

B. ZS: Mondom, ha szeretné kivenni, semmi akadálya, írjon és vissza fogok jelezni.

hvg.hu: De milyen elérhetőségre? Nincs se honlapjuk, nincsenek benne a szállásadatbázisokban.

B.ZS: Ott az emailcímem, nyilvános: [email protected]

hvg.hu: Akkor tanácsoljuk azt idegeneknek is, hogy ezen a fideszes címen foglaljanak önnél szállást?

B.ZS.: Persze, hiszen ez a nyilvános címem. Megjegyzem, csak április 8-áig, utána már nem én leszek a Fidesz képviselője.

Becsó Károly és Zsolt © Facebook / Becsó Zsolt

Bár a kelet-nógrádi választókerület elnöke a Fideszben továbbra is Becsó Zsolt, a párt képviselő-jelöltje már valóban nem ő, hanem a testvére, Károly, Pásztó volt fideszes alpolgármestere és jelenlegi önkormányzati képviselője, nem mellesleg pedig ügyvezetője annak a vendégházra támogatást nyerő Vertical Art kft-nek, amelyet Becsó Zsolt két éve a vagyonnyilatkozatából kifelejtett. A Vertical Artról ugyanis csak elsőre tűnik úgy, hogy a politikusnak nincs hozzá köze: a vállalkozást egyedüliként tulajdonló ARA-COELI kft ugyanis az ő és öccse, Károly közös cége.

Becsó Zsolt két éve utólag egyébként azzal érvelt, hogy a támogatást nyert céget azért nem szerepeltette a bevallásban, mert abban magánszemélyként nem, csak „egy önálló jogi személyiségen keresztül” volt részesedése, és szerinte egy MOL-részvényes sem tüntetne fel a nyilatkozatában minden, a MOL-hoz kapcsolódó gazdasági tranzakciót.

További csavar a történetben, hogy a támogatásból épült 147 négyzetméteres vendégházat nem a saját, hanem egy bizonyos Palóc Hotel kft nevén lévő telken épített fel a Vertical Art. Az öt éve stabilan veszteséges, a vendégház felhúzása utáni évben is 0 forint érbevételű Palóc Hotel kft-nek két tulajdonosa van: Becsó Károly és Becsó Zsolt felesége, Becsóné Zvada Anita.

© Kaufmann Balázs

Előbbi egyébként – csakúgy mint az Ara Coelinek és a Vertical Art-nak, ennek a kft-nek is ügyvezetője. Beszélgetésünk lezárásként Becsó Zsolt is említette, hogy a vendégház ügyeit nem ő, hanem a testvére intézi, bár kicsivel később azt is hozzátette, hogy Károly most inkább a kampánnyal van elfoglalva.

Becsó Zsolt javaslata alapján megkerestük a hollókői önkormányzatot is, hogy megtudjuk, hány vendég után fizetett a Görbeország vendégház 2016-ban és 2017-ben idegenforgalmi adót. Bár a kért adatok összegyűjtésére először időt kért a polgámesteri hivatal, néhány órával később elutasították a kérésünket, mondván az adótitok.

A Fideszben egyébként fordult már elő, hogy egy politikus magánhasználatú "vendégházat" épített uniós forrásból: a Bács-Kiskun megyei Izsák polgármerstere, Mondok József ellen már az ügyészség is nyomoz emiatt, korábban pedig Edelény ex-fideszes polgármesterének, Molnár Oszkárnak és Gajai Bertalannak, a helyi Fidesz alelnökének feleségéről derült ki hasonló.