Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b98617-e351-4840-a65e-7f16127d9e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenten kívül ragadt kis pártok vezetői voltak Baló György műsorának vendégei szerda este az RTL Klubon. A műsorban Juhász Péter, az Együtt elnöke azt mondta, valószínűleg felszámolják a pártot.","shortLead":"A parlamenten kívül ragadt kis pártok vezetői voltak Baló György műsorának vendégei szerda este az RTL Klubon...","id":"20180412_a_kutyapart_elnoke_a_maga_javara_mond_le_a_posztjarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b98617-e351-4840-a65e-7f16127d9e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2ddd70-e8f4-49ab-b0f2-45b195f0405e","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_a_kutyapart_elnoke_a_maga_javara_mond_le_a_posztjarol","timestamp":"2018. április. 12. 01:25","title":"A kétfarkúak elnöke a maga javára mond le a posztjáról - kis pártok vezetői Balónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár Péter hetilapjának listázását, amely az egyetem kollégáit is érinti.","shortLead":"A Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke egy emberként ítéli el Schmidt Mária és Ungár...","id":"20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250db541-6fe1-41dc-afd5-713b8cecfbb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_A_Corvinus_egyik_tanszeke_is_eliteli_a_Figyelo_listazasat","timestamp":"2018. április. 13. 14:03","title":"A Corvinus egy komplett tanszéke is elítéli a Figyelő listázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb5c0a72-5f4e-4f6d-8fe1-f52407e8f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c34ff8-f185-45fc-9578-e466cf507ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_grafen_zaszloshajo_kutatas_eu","timestamp":"2018. április. 12. 19:14","title":"1 milliárd eurót ad az EU, hogy végre valóság legyen a csodaanyagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további...","id":"20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeb89c-a082-45d1-8e50-1a82ee0be115","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","timestamp":"2018. április. 12. 16:00","title":"Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tiborcz István a hvg.hu-nak azt mesélte, hiába kért időpontot az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF), végül nem hallgatták meg a véleményét, és nem is ismeri a volt cégéről szóló jelentést.","shortLead":"Tiborcz István a hvg.hu-nak azt mesélte, hiába kért időpontot az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF), végül nem...","id":"20180412_Tiborcz_Kerestem_az_OLAFot_hogy_elmondjam_a_velemenyem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80847e68-9db6-4811-a173-a86868dc7f08","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Tiborcz_Kerestem_az_OLAFot_hogy_elmondjam_a_velemenyem","timestamp":"2018. április. 12. 20:27","title":"Tiborcz István: Kerestem az OLAF-ot, hogy hallgassanak meg, de nem tették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki. Pálffy István egykori tévés, ma már rendkívüli és meghatalmazott dublini nagykövettel az ír-magyar üzleti egylet rendezvényén futottak össze. ","shortLead":"A rendőrség honlapján most is elérhető körözési felhívás szerint Kutas László ellen négy elfogatóparancsot adtak ki...","id":"20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d9d12a-f2cc-41d6-bdc3-1f67d9711c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a7e4eb-50ee-40f7-8730-4ac4a4879be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Palffy_Istvan_osszeallt_egy_kepre_egy_csalas_miatt_europai_korozes_alatt_allo_ferfival","timestamp":"2018. április. 13. 19:58","title":"Pálffy István összeállt egy képre egy csalás miatt európai körözés alatt álló férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelműen állást foglaltak. ","shortLead":"Egyértelműen állást foglaltak. ","id":"20180413_elitelte_a_figyelo_listazasat_az_egyesult_allamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341bc311-9071-44a3-ad74-cff1ea7fe81a","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_elitelte_a_figyelo_listazasat_az_egyesult_allamok","timestamp":"2018. április. 13. 13:11","title":"Elítélte a Figyelő listázását az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]