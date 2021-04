Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71febdc1-61db-48ae-8dd6-6d9162c80e8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Színházi Társaság örül, hogy hamarosan kinyithatnak a színházak, de emlékeztetnek: a kormány rendelete minden felelősséget az egyes intézmények vállára helyezett.","shortLead":"A Magyar Színházi Társaság örül, hogy hamarosan kinyithatnak a színházak, de emlékeztetnek: a kormány rendelete minden...","id":"20210428_A_szinhaznyitas_veletlenul_se_legyen_egy_ujabb_hullam_kezdete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71febdc1-61db-48ae-8dd6-6d9162c80e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867f3e6-1cc8-4e06-9700-420d87957694","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_szinhaznyitas_veletlenul_se_legyen_egy_ujabb_hullam_kezdete","timestamp":"2021. április. 28. 11:36","title":"„A színháznyitás véletlenül se legyen egy újabb hullám kezdete”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus fizetésre, az elfogadóhelyek száma azonban csak 11 ezerrel emelkedett.","shortLead":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus...","id":"20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152c395-9b5d-45a8-b911-81f2af6c5851","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","timestamp":"2021. április. 28. 13:29","title":"Hiába tették kötelezővé, alig nőtt az elektronikus fizetést elfogadó helyek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","shortLead":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","id":"20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a55733-868d-40d7-aec1-9a40d160ee57","keywords":null,"link":"/sport/20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","timestamp":"2021. április. 29. 10:37","title":"Guardiola nagyon elégedett, Pochettino az agresszivitást hiányolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is lehet majd követni. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.","shortLead":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is...","id":"20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84029c-3049-4086-b140-2bc80377e82c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","timestamp":"2021. április. 29. 16:03","title":"2022-ben már mehetnek látogatók a világ legnagyobb technológiai show-jára, a CES-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hamarosan megkezdődnek az intézményközi tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között az uniós vakcinaútlevéllel, hivatalos nevén digitális zöldigazolvánnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Hamarosan megkezdődnek az intézményközi tárgyalások az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok között...","id":"20210428_Unios_vakcinaigazolas_kuzdelem_a_diszkriminacio_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3114f7-7d07-4c21-836d-07f6ad498885","keywords":null,"link":"/eurologus/20210428_Unios_vakcinaigazolas_kuzdelem_a_diszkriminacio_ellen","timestamp":"2021. április. 28. 13:51","title":"Uniós vakcinaigazolás: körvonalazódnak a tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe vágott bele Várkonyi Andrea, aki immár vállaltan a milliárdos menyasszonya.","shortLead":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe...","id":"202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245b6151-880b-416e-a366-0b95f0488f50","keywords":null,"link":"/360/202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","timestamp":"2021. április. 29. 06:30","title":"Várkonyi Andreának a magával jótékonykodó Mészáros Lőrincet kell jó színben feltüntetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső részén felhőszakadásra is lehet számítani csütörtökön.","shortLead":"Az ország középső részén felhőszakadásra is lehet számítani csütörtökön.","id":"20210428_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5ba4cf-137a-4e50-831f-fc4c55b2e5e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 28. 20:10","title":"Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]