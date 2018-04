Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szürke pólóból, kapucnis pulóverből és farmerből álló „kocka” egyenruháját öltönyre cserélte Mark Zuckerberg, a Facebook elindítója és irányítója, amikor megjelent az amerikai szenátus előtt. A törvényhozók körében egyetértés alakult ki, hogy annak valamiféle szabályozásra van szüksége. Hogy ezt a 33 éves korára a világ egyik leggazdagabb emberévé vált Zuckerberg teszi meg önszántából, vagy a washingtoni törvényhozás kényszeríti ki, az még a jövő zenéje.","shortLead":"A szürke pólóból, kapucnis pulóverből és farmerből álló „kocka” egyenruháját öltönyre cserélte Mark Zuckerberg...","id":"20180419_mark_zuckerberg_eletrajz_karrier","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b47197-faf2-4e05-a380-90abd40410a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_mark_zuckerberg_eletrajz_karrier","timestamp":"2018. április. 19. 10:03","title":"Hogy ki is valójában Mark Zuckerberg? A net ellentmondásos zsenije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon kell engedni, és holnap meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványoz, ezért Gyárfás Tamást haladéktalanul szabadon...","id":"20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41b7e4a-9b5d-4bbd-9f19-64627ecdd76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13553800-f96c-40b1-8e7a-bf91826b3d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hazamehet_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 19. 14:43","title":"Hazamehet Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt mondja: a le nem szállított járműveknél \"a szerződésnek megfelelően fog eljárni a kötbérezéssel\".","shortLead":"A BKV azt mondja: a le nem szállított járműveknél \"a szerződésnek megfelelően fog eljárni a kötbérezéssel\".","id":"20180420_Eddig_egy_mereszkedett_forgalomba_a_180_magyar_busz_kozul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46af8f3-8ff7-410e-a988-b35da899607e","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_Eddig_egy_mereszkedett_forgalomba_a_180_magyar_busz_kozul","timestamp":"2018. április. 20. 07:05","title":"Sajátosan értelmezi a határidőt a 180 buszból 5-öt leszállító magyar gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják az F1-rendszámot, amely eddig Afzal Khan brit autódizájner Bugatti Veyron típusú gépkocsiján volt.","shortLead":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják...","id":"20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2caf4-98ee-42df-9bca-4aeb54852f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","timestamp":"2018. április. 18. 16:17","title":"4,3 milliárd forintért árulják a világ legdrágább rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az, hogy a magyar iskolákban nincsen fűtés. Korábban arról beszélt, hogy attól tart, a miniszterelnök börtönbe zárja, most azt mondja, mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készül, minden benne van a pakliban.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az...","id":"20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014a360-dd1d-4f39-ad53-982709182ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","timestamp":"2018. április. 20. 07:38","title":"Szél Bernadett: \"Nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cce961b-17df-439b-b9ba-a0ad7b088e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház \"street view-ját\", így néhány kattintással bárki bejárhatja azt.","shortLead":"A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház \"street view-ját\"...","id":"20180419_sigmund_freud_haza_matterport","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cce961b-17df-439b-b9ba-a0ad7b088e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f547297-c87a-489c-b2d1-cc9e9bbdce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_sigmund_freud_haza_matterport","timestamp":"2018. április. 19. 15:03","title":"Körbenézne Freud házában? Mostantól otthonról, a kanapén ülve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU-ellenesek élére állva igyekszik az újraválasztott magyar miniszterelnök menekülőutat kiépíteni az illiberális rendszere elleni uniós szankciók elől.","shortLead":"Az EU-ellenesek élére állva igyekszik az újraválasztott magyar miniszterelnök menekülőutat kiépíteni az illiberális...","id":"20180419_Orban_mar_elesiti_a_fegyvereket_az_EU_elleni_harcaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d047a643-907f-4c84-9c81-77675d9e7062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Orban_mar_elesiti_a_fegyvereket_az_EU_elleni_harcaban","timestamp":"2018. április. 19. 11:18","title":"Orbán már élesíti a fegyvereket az EU elleni harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","shortLead":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","id":"20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02451ad-fd4c-4322-aab0-c34f3bd62569","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","timestamp":"2018. április. 18. 19:39","title":"És ön hogy áll a munkafüggőséggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]