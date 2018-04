Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik...","id":"20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6952d-59c8-4e07-8c76-006988b605b4","keywords":null,"link":"/sport/20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 26. 21:15","title":"Nagyot küzdött, fontos csatát nyert a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca446cc-8a94-4f8f-8591-19c4f7408884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a munkahelyi balesetben megsérültekre és elhunytakra emlékezik a világ. Ehhez az emléknaphoz kapcsolódóan adták ki az Egyesült Államokban a legveszélyesebb munkahelyek listáját, ahova az Amazon is felkerült. ","shortLead":"A mai napon a munkahelyi balesetben megsérültekre és elhunytakra emlékezik a világ. Ehhez az emléknaphoz kapcsolódóan...","id":"20180428_alegveszelyesebb_amerikai_munkahelyek_listaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ca446cc-8a94-4f8f-8591-19c4f7408884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32969ab-4cff-429d-91c7-43861862c84b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_alegveszelyesebb_amerikai_munkahelyek_listaja","timestamp":"2018. április. 28. 10:12","title":"Lehet, hogy nem is jó ott dolgozni: az Amazon is fekerült a legveszélyesebb amerikai munkahelyek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közép- és kelet-európai országok közül Magyarország az egyik első, ahol a PayPal helyi nyelven is elérhetővé teszi szolgáltatásait.","shortLead":"A közép- és kelet-európai országok közül Magyarország az egyik első, ahol a PayPal helyi nyelven is elérhetővé teszi...","id":"20180428_pay_pal_magyar_nyelven_beallitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b706ed1b-a1e2-4573-9b01-296c0232a653","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_pay_pal_magyar_nyelven_beallitas","timestamp":"2018. április. 28. 08:03","title":"Jó hír ez sokaknak: mostantól magyarul is elérhető a PayPal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőknek járó albérleti támogatásokat szintén emelhetik a Blikk információi szerint. Frissítés: a Fidesz-frakció úgy reagált, a képviselői bérek emelésére vonatkozó javaslat nincs napirenden, mert alapilletményük a közigazgatási alapilletményhez kötött. Arról a kormánypárt közleménye nem tesz említést, hogy tervben van-e a közigazgatási alapilletmény emelése.","shortLead":"A képviselőknek járó albérleti támogatásokat szintén emelhetik a Blikk információi szerint. Frissítés: a Fidesz-frakció...","id":"20180427_165_ezer_forinttal_emelkedhet_a_parlamenti_kepviselok_fizetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22d9409-f823-495e-82c4-c46e81d7f7ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_165_ezer_forinttal_emelkedhet_a_parlamenti_kepviselok_fizetese","timestamp":"2018. április. 27. 05:34","title":"165 ezer forinttal emelkedhet a parlamenti képviselők fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","shortLead":"Kezdődik a strandszezon, az ország legtöbb fürdője kinyit.","id":"20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928897fb-99b1-4136-b6aa-6c0d61142c3e","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_strandidot_hoz_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. április. 27. 18:36","title":"Mit nekünk tavasz: strandidőt hoz a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81fa935-293c-4412-86c9-c97ee077dd79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sorozatban 11. Eb-jén állhatott dobogóra Csernoviczki Éva.","shortLead":"Sorozatban 11. Eb-jén állhatott dobogóra Csernoviczki Éva.","id":"20180426_Ezustermes_lett_Csernoviczki_Eva_a_telavivi_cselgancs_Europabajnoksagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d81fa935-293c-4412-86c9-c97ee077dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe49ba6-9a13-48b9-ae91-d3b53c97cdba","keywords":null,"link":"/sport/20180426_Ezustermes_lett_Csernoviczki_Eva_a_telavivi_cselgancs_Europabajnoksagon","timestamp":"2018. április. 26. 17:22","title":"Ezüstérmes lett Csernoviczki Éva a tel-avivi cselgáncs-Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b95b81-6db3-4347-aba4-5d38da318a1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel család épp Mysłowice felé utazott, amikor meg akartak előzni egy kamiont.","shortLead":"A lengyel család épp Mysłowice felé utazott, amikor meg akartak előzni egy kamiont.","id":"20180427_durrdefekt_kamion_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b95b81-6db3-4347-aba4-5d38da318a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be505207-5978-44ae-bbdb-f7a0a213afb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_durrdefekt_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. április. 27. 04:01","title":"Egyszerű előzésnek indult az egész, aztán jött a durrdefekt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vannak egyenkommentek is.","shortLead":"Vannak egyenkommentek is.","id":"20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b93ce2d-af89-4a7d-9194-e0512f78b498","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","timestamp":"2018. április. 28. 10:40","title":"Megrohanták a magyarok a kritikus jelentést író Sargentini oldalát, és csak gyalázzák, gyalázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]