[{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke nem a vagyonával került fel a listára, a legtehetségesebb 30 alatti európaiak közé helyezte el az amerikai lap.","shortLead":"A Momentum elnöke nem a vagyonával került fel a listára, a legtehetségesebb 30 alatti európaiak közé helyezte el...","id":"20180123_FeketeGyor_Andras_is_az_amerikai_Forbes_listajan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa388df3-505a-4262-9d25-8a12e333bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_FeketeGyor_Andras_is_az_amerikai_Forbes_listajan","timestamp":"2018. január. 23. 11:38","title":"Fekete-Győr András is az amerikai Forbes listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0a7044-b53b-4ef3-93dd-6fa8078ed0d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberi jogi (és más) szempontból is aggályos gyakorlatot a dél-koreai pénzintézetnél, a Saemaul banknál vezették be. Az ügyet a francia közszolgálati rádió helyi tudósítója tárta föl, de ennél tovább is ment.","shortLead":"Az emberi jogi (és más) szempontból is aggályos gyakorlatot a dél-koreai pénzintézetnél, a Saemaul banknál vezették be...","id":"20180124_Ha_ferjhez_megy_a_bank_hajadon_munkatarsa_repul_az_allasabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0a7044-b53b-4ef3-93dd-6fa8078ed0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0f81a2-0fab-47f3-974a-dda72c95c80f","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_Ha_ferjhez_megy_a_bank_hajadon_munkatarsa_repul_az_allasabol","timestamp":"2018. január. 24. 10:40","title":"Ha férjhez megy a koreai bank hajadon munkatársa, repül az állásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég az Apple-lel játszott össze.","shortLead":"A cég az Apple-lel játszott össze.","id":"20180124_Gigabuntetest_szabott_az_EU_a_vilag_legnagyobb_mobilchipgyartojara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0996c91d-65ff-417e-8fb2-458042de280a","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_Gigabuntetest_szabott_az_EU_a_vilag_legnagyobb_mobilchipgyartojara","timestamp":"2018. január. 24. 12:20","title":"Gigabüntetést szabott az EU a világ legnagyobb mobilchipgyártójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe6950a-c535-4a73-8624-b898ea79cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence államtitkár Mezőtúron előadta magát, gondolván, szavai majd elsüllyednek az idő tengerében. Csakhogy a Mezőtúri helyi tévé feltette a felvételt az internetre. ","shortLead":"Rétvári Bence államtitkár Mezőtúron előadta magát, gondolván, szavai majd elsüllyednek az idő tengerében. Csakhogy...","id":"20180123_Kamumeter_az_allamtitkar_es_a_menekultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe6950a-c535-4a73-8624-b898ea79cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa0948e-21e4-4915-889e-ae0cc985f4d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Kamumeter_az_allamtitkar_es_a_menekultek","timestamp":"2018. január. 23. 15:27","title":"Kamuméter: az államtitkár és a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar leányvállalatot is bevonhatják abba a tranzakcióba, amelynek során a Telenor kilép a régió piacairól.","shortLead":"A magyar leányvállalatot is bevonhatják abba a tranzakcióba, amelynek során a Telenor kilép a régió piacairól.","id":"20180123_pletykalnak_a_telenor_magyarorszagi_kivonulasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080a101f-2576-4408-bab0-4e6dbbd47b86","keywords":null,"link":"/kkv/20180123_pletykalnak_a_telenor_magyarorszagi_kivonulasarol","timestamp":"2018. január. 23. 16:12","title":"Távozhat Magyarországról a Telenor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5d8b92-62da-44af-a8d4-156383679f86","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Nemzetek Ligájának megteremtésével az UEFA sokkal több tétmeccset ad a nézőknek, és még több bevételt próbál behozni a saját kasszájába. Ezért cserébe azt is elismerték: nem a meccsek minősége számít, hanem a mennyisége.","shortLead":"A Nemzetek Ligájának megteremtésével az UEFA sokkal több tétmeccset ad a nézőknek, és még több bevételt próbál behozni...","id":"20180124_Az_UEFA_nagyot_nyer_a_Nemzetek_Ligajan__es_a_magyar_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c5d8b92-62da-44af-a8d4-156383679f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a31db-bf5d-4240-be34-d32ba2ee99ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Az_UEFA_nagyot_nyer_a_Nemzetek_Ligajan__es_a_magyar_foci","timestamp":"2018. január. 24. 12:55","title":"Ez csak pénz: az UEFA nagyot nyer a Nemzetek Ligáján – és a magyar foci?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c75e979-a353-4eb7-a281-8ea5fab19e3f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Larry Nassar ellen 160 nő vallott.","shortLead":"Larry Nassar ellen 160 nő vallott.","id":"20180124_175_evre_iteltek_az_amerikai_tornaszokat_zaklato_orvost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c75e979-a353-4eb7-a281-8ea5fab19e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c82f56-7870-4c41-a324-07eb2d15c7aa","keywords":null,"link":"/sport/20180124_175_evre_iteltek_az_amerikai_tornaszokat_zaklato_orvost","timestamp":"2018. január. 24. 19:28","title":"175 évre ítélték az amerikai tornászokat zaklató orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3b3f68-7e2e-4f4f-b189-14d36cb9b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tőkéczki Lászlót a Fiumei úti sírkertben temették. ","shortLead":"Tőkéczki Lászlót a Fiumei úti sírkertben temették. ","id":"20180123_Foto_Orban_is_elment_a_jobboldali_tortenesz_temetesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e3b3f68-7e2e-4f4f-b189-14d36cb9b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fd955-bded-4a57-95b5-3cc0a589e381","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Foto_Orban_is_elment_a_jobboldali_tortenesz_temetesere","timestamp":"2018. január. 23. 10:30","title":"Fotó: Orbán is elment a jobboldali történész temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]