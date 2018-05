Hosszú bejegyzésben jelentette be Novák Előd kedd este, hogy:

Visszaléptem az alelnökjelöltségtől, miután ismét habonyi módszereket folytatva kampányolnak ellenünk a Jobbikon belüli riválisok, és nem szeretném, ha ezek a hazug vádak gyengítenék a Toroczkai–Dúró-vezetőpáros megválasztását, amit az egyedüli lehetőségnek tartok a Jobbik egységének megőrzésére, hitelességének visszaszerzésére és a párt megerősödésére. Az ő győzelmük fontosabb az én megválasztásomnál.

Arról is írt, hogy szerinte a pártközpontból kezdtek telefonos kampányba ellene, amiben azt állítják Dúró az ő embere, de szerinte felesége „autonóm lényként a maga útját járja. Vannak dolgok, amiket másképpen lát, mint én. Toroczkai Lászlóval is inkább kiegészítik egymást. Aki már dolgozott Dórival, az tudja, hogy milyen innovatív, mennyi saját ötlete van. Nem ő a báb… Bár nemtelennek tartom ezeket a rólunk terjesztett vádakat, hivatalosan is visszaléptem a Jobbik egysége és békéje érdekében. De ugyanezért kéne azoknak is legalább hátrébb lépniük, akik az elmúlt években irányították a pártot, s akik lényegében ugyanezt folytatnák, még ha a kongresszuson a küldötteket nekik tetsző szöveggel ámítják is, közhelyes reformígéretekkel. De a mostani pártvezetés már megmutathatta stratégiáját, ami a törzstáborunk jelentős részének elvesztésével járt.”

A Jobbik szombaton tart tisztújítást, portálunk beszámol az eseményekről.