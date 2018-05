Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b85db65-b9a4-4811-afc2-e26795ed5342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly teljesítmény és az adaptív négykerékhajtás megteszi a hatását: az új sportszedánnak nem sok ellenfele van a piros lámpánál és az autópályákon.","shortLead":"Az igen komoly teljesítmény és az adaptív négykerékhajtás megteszi a hatását: az új sportszedánnak nem sok ellenfele...","id":"20180519_bmw_m5_gyorsulas_video_sportauto_szedan_vegsebesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b85db65-b9a4-4811-afc2-e26795ed5342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3d6862-7f31-4421-8aa2-18c98c150842","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_bmw_m5_gyorsulas_video_sportauto_szedan_vegsebesseg","timestamp":"2018. május. 19. 06:41","title":"Mennyi idő alatt gyorsul 0-ról 308 km/h-ra az új BMW M5? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6067306c-6b9f-4f86-92fd-168cdf5e0d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elegük van egy angol kocsma tulajdonosainak Harry herceg esküvőjéből, azt is megbüntetik, aki szóba hozza.","shortLead":"Elegük van egy angol kocsma tulajdonosainak Harry herceg esküvőjéből, azt is megbüntetik, aki szóba hozza.","id":"20180518_Eskuvomentes_zonat_hirdetett_egy_angol_kocsma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6067306c-6b9f-4f86-92fd-168cdf5e0d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df0a1b-a185-43d6-bf12-6c189334b98e","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Eskuvomentes_zonat_hirdetett_egy_angol_kocsma","timestamp":"2018. május. 18. 17:14","title":"Esküvőmentes zónát hirdetett egy angol kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely kamera előtt kérjen bocsánatot, amiért narancssárga festékkel öntötte le a szovjet katonai emlékművet a Szabadság téren. Most újra jelentkezett.","shortLead":"Magomed Daszajev azzal vált ismertté, hogy 2017-ben elérte, hogy az ellenzéki aktivista, Komáromy „G Ras” Gergely...","id":"20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e512377-d042-47d7-95fa-04f62bf36fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6f06c-30b8-44e7-a24e-5bdd03c44387","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ujsagirokat_fenyeget_Magomed_a_csecsen","timestamp":"2018. május. 18. 10:09","title":"Újságírókat fenyeget Magomed, a csecsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett a legjobb. Ma Magyarországon átlagosan kétszáz férfi targoncavezetőre esik öt női. Ez volt az arány az idei versenyen is, amit a hvg.hu is megnézett. ","shortLead":"A 22 éves Barnóczki Regina nyerte a Linde Targonca Kupa női mezőnyének versenyét. A férfiak közül Juhász Imre lett...","id":"20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71aea762-dc80-4491-866f-655040f6be21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9daf416-5532-4162-b8bb-5c46e5edad54","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Nem_baj_ugyis_no_a_ferfiakat_is_kenterbe_veri_az_orszag_legjobb_noi_targoncasa_videoval","timestamp":"2018. május. 18. 14:00","title":"„Nem baj, úgyis nő?”: férfiakat is kenterbe ver az ország legjobb női targoncása, videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","shortLead":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","id":"20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f8c8b-f304-4769-a5b2-523a49b9710d","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","timestamp":"2018. május. 19. 08:13","title":"Megint ránk szólt a WHO - kövérek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","shortLead":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","id":"201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3599d-cf36-446e-b5ff-28c9675bb4a6","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","timestamp":"2018. május. 19. 09:30","title":"Ha most megmenti a cégét, tényleg mondhatjuk Zuckerbergre, hogy zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","shortLead":"Két új színben is kiadta idei csúcstelefonjait (Galaxy S9, Galaxy S9+) a Samsung. Mindkettő luxusbenyomást kelt.","id":"20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ddd79b-235a-453f-a53a-c617c66dff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6919e-872d-42e8-a808-f020387ca63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_burgundi_voros_es_napfelkelte_arany_szinu_galaxy_s9","timestamp":"2018. május. 18. 12:03","title":"Újabb Galaxy S9-eket adott ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megelőző évhez hasonlóan tavaly is háromszorosára tudta növelni bevételeit Mészáros Lőrinc három gyermekének magasépítő cége, a Fejér-B.Á.L. Kft. A felcsúti cég 750 millió forint osztalékot fizetett.","shortLead":"A megelőző évhez hasonlóan tavaly is háromszorosára tudta növelni bevételeit Mészáros Lőrinc három gyermekének...","id":"20180518_A_papa_nyomaban_Meszaros_harom_gyerekenek_cege_ismet_megharomszorozta_beveteleit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c65873-6be2-4842-bc4f-c6a9210c5249","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_A_papa_nyomaban_Meszaros_harom_gyerekenek_cege_ismet_megharomszorozta_beveteleit","timestamp":"2018. május. 18. 16:38","title":"A papa nyomában: Mészáros három gyerekének cége ismét megháromszorozta bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]