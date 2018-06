Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3979c9b-483e-452c-95fd-77f11114f78f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai elnök szerint az amerikai elnökökkel az a baj, hogy a lobbitevékenység foglyai, a médiavállalatok, a nagy olaj- és fegyvercégek befolyása alatt állnak.","shortLead":"A szíriai elnök szerint az amerikai elnökökkel az a baj, hogy a lobbitevékenység foglyai, a médiavállalatok, a nagy...","id":"20180622_aszad_Idopocsekolas_lenne_most_trumpekkal_targyalni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3979c9b-483e-452c-95fd-77f11114f78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f978-0ec3-4025-8b86-181411ef18a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_aszad_Idopocsekolas_lenne_most_trumpekkal_targyalni","timestamp":"2018. június. 22. 19:40","title":"Aszad: Időpocsékolás lenne most Trumpékkal tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","shortLead":"A játékvezetőket az oroszországi világbajnokságon már nemcsak a szemük és az érzékeik, de a csúcstechnológia is segíti.","id":"20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3295ba-6901-4d5f-9be9-e8fd582e3c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85103d1-b8ed-4c53-aa7c-008d01630d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_foci_vb_oroszorszagi_vilagbajnoksag_labda_telstar_nfc_videobiro_golvonal_technologia","timestamp":"2018. június. 22. 12:03","title":"3 technológia, ami erősen befolyásolhatja a foci-vb meccseinek eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe lépő szabályozás kimondja: hétköznapokon este 10, hétvégéken pedig éjfél után le kell tekerni a hangerőt a vendéglátóhelyek teraszain és kerthelyiségeiben. ","shortLead":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe...","id":"20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1bc08a-0cbe-4a88-8154-1a20a023e634","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","timestamp":"2018. június. 22. 12:27","title":"Megszavazták a csendtörvényt Szegeden, büntetni fogják a hangoskodókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303954ed-8a3b-4a86-8f7e-927a7bf49adf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jövő hétfőtől forgalomkorlátozás lép életbe Budapest XIII. kerületében, a Szent István körút forgalmi rendjét vízvezeték-felújítás miatt kell módosítani.","shortLead":"Jövő hétfőtől forgalomkorlátozás lép életbe Budapest XIII. kerületében, a Szent István körút forgalmi rendjét...","id":"20180622_vizvezetek_felujitas_nagykorut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=303954ed-8a3b-4a86-8f7e-927a7bf49adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8ad298-bef8-43af-944d-965d1c45296a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_vizvezetek_felujitas_nagykorut","timestamp":"2018. június. 22. 18:05","title":"Újabb lezárás tépázza hétfőtől a fővárosiak idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56043ef2-9219-4a45-a484-b42c27fdfda3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyszerű vívással, ritkán látható nagy fölénnyel nyerte meg a kontinensbajnokságot a magyar férfi kardválogatott.","shortLead":"Nagyszerű vívással, ritkán látható nagy fölénnyel nyerte meg a kontinensbajnokságot a magyar férfi kardválogatott.","id":"20180622_27_ev_utan_nyertek_Ebt_a_a_magyar_ferfi_kardozok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56043ef2-9219-4a45-a484-b42c27fdfda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331f4e4d-8bee-4973-8bde-5228f3cc6b2d","keywords":null,"link":"/sport/20180622_27_ev_utan_nyertek_Ebt_a_a_magyar_ferfi_kardozok","timestamp":"2018. június. 22. 11:23","title":"27 év után nyertek Eb-t a a magyar férfi kardozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel – egyhangúan így vélekedtek azok, akik aznap nézték meg Billy Elliot című eladást, amikor a Magyar Idők darabot támadó cikkének hatására törölték a musical 15 előadását. Van, aki dühöng a politikai presszió miatt, más szülő csak jót nevetett azon, hogy ezek szerint éppen homoszexuális propagandának teszi ki a kisfiát. A társulat érthetően szomorú a váratlan elkaszálás miatt, mégis vastapsot érő alakítással szórakoztatták a nagyérdeműt -–amíg még tehetik.","shortLead":"Nehogy már az Orbán-kormány szócsöveként működő lap akarja megmondani, mit nézhetünk meg a színházban a gyerekkel –...","id":"20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebe99e5-670b-4edc-a3c6-bdcd1dd7d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f326047-1ad0-433f-9474-f5da66651004","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Bizzak_ezt_inkabb_a_szulokre__nem_felnek_gyerekeik_elbuzisitasatol_a_Billy_Elliot_nezoi","timestamp":"2018. június. 22. 13:25","title":" \"Bízzák ezt a szülőkre\" – a Billy Elliot nézői csak röhögnek a gyerekükre leső melegveszélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddb022c-0d64-40e1-afb6-0487d28312a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington DC-n haladt át, amikor felfigyeltek a látványosan nagy, fekete, kupolás járműre.","shortLead":"A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington...","id":"20180621_trump_autokaravan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bddb022c-0d64-40e1-afb6-0487d28312a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42700509-6126-489b-bcf9-d4784397212d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_trump_autokaravan","timestamp":"2018. június. 21. 15:22","title":"Új játékszere van Donald Trumpnak? Egy elég titokzatos monstrum kíséri az elnököt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök elől.","shortLead":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök...","id":"20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee3337-1486-4d31-9817-a2f11adedd2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","timestamp":"2018. június. 21. 16:21","title":"Mint a filmekben: autós üldözés Budakalászon, árokban végezte a rendőrök elől menekülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]