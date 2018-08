Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint az elkövető lelőtt két embert, megsebesített további kilencet, majd végzett magával is.","shortLead":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint...","id":"20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546e06f7-9eca-4243-9ff0-8a6712aad8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 21:12","title":"Lövöldözni kezdett egy fiatal, mert nem nyert a floridai videójáték-versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól jönne a segítség, mert egy önkormányzati képviselőnek kellett helyrepofoznia és lefestenie a játszótér játékait. A helyieket megosztja az ügy. Nem csitul a szabolcsi almatermesztők haragja sem, amiért megalázóan alacsony árat kínálnak a gyümölcseikért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egyre több magyarországi tehenészetben dolgoznak indiaiak, mert olyan nagy a munkaerőhiány. Fábiánsebestyénben is jól...","id":"20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6156f60-a9c5-496b-b6b3-3a3668708034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711cf3c-97ed-4dd7-a9c2-5e39471a9a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_es_akkor_tehen_valsag_vendegmunkas_botrany","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:00","title":"És akkor Riska békésen tűrte, hogy az indiai munkások megfejjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbd3c26-ca68-498a-a0a6-acd68a711ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a modellből mindössze néhány tucat példány készült, többek közt ez is indokolja az elképesztően borsos árat.","shortLead":"Ebből a modellből mindössze néhány tucat példány készült, többek közt ez is indokolja az elképesztően borsos árat.","id":"20180827_uj_rekord_136_milliard_forintot_adtak_ezert_a_ferrariert_250_gto_oldtimer_veteran_olasz_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbd3c26-ca68-498a-a0a6-acd68a711ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ea0db-c2f9-4b01-a2cc-617cdf4a16f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_uj_rekord_136_milliard_forintot_adtak_ezert_a_ferrariert_250_gto_oldtimer_veteran_olasz_sportkocsi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:21","title":"Új rekord: 13,6 milliárd forintot adtak ezért a Ferrariért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban szélsőjobboldali huligánok vadásztak mindenkire, aki külföldinek látszott. A bűncselekmény és az arra adott radikális \"válasz\" elérte az országos politikát.","shortLead":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban...","id":"20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d5e18-63b2-4971-b2a1-6267a547c8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:46","title":"Gyilkosság és önbíráskodás: szükségállapot egy keletnémet városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","shortLead":"A szlovák nő hat év után jó magaviselete miatt szabadulhat. ","id":"20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88aed234-f1e1-4f6a-a388-8fe4d2faeaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be7ab1-51c3-41e6-b6b0-d4f83ca59ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_eva_rezesova_jo_magaviselet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:41","title":"Egy nap múlva szabadul Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbac878c-e56f-4917-bff5-019a7288b9be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cicikulacstól az egyujjas kesztyűig terjed a skála, de a tökéletes kivitelezés még hiányzik. ","shortLead":"A cicikulacstól az egyujjas kesztyűig terjed a skála, de a tökéletes kivitelezés még hiányzik. ","id":"201828_cicikulacs_es_tarsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbac878c-e56f-4917-bff5-019a7288b9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc6475-da83-4404-95d5-21cce54fb5b4","keywords":null,"link":"/kkv/201828_cicikulacs_es_tarsai","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:30","title":"Eszméletlen ötletek vannak dugipia-csempészésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus egyház egyes tagjai által elkövetett visszaélésekért. Vatikán volt washingtoni nagykövete aközben azt követeli, hogy az egyházfő mondjon le, mert már öt évvel ezelőtt, a pápává választása óta tudott Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyéről.","shortLead":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus...","id":"20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9e90e-0249-4713-bdb5-a184674606ea","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:38","title":"Még egyszer bocsánatot kért a pápa a pedofil visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán ismét magára talál a déli mocsárvidék kultikussá lett szériája. ","shortLead":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán...","id":"20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b1a2a-12ba-4035-8bda-6d8cf64b2232","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:22","title":"Mahershala Alival csak jó lehet a True Detective 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]