Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","id":"20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22a0d8-3263-4765-9e48-7b7b5b8c9a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kuria_jogserto_volt_a_TV2_Orban_melletti_kiallasa","timestamp":"2018. április. 18. 11:40","title":"Kúria: jogsértő volt a TV2 Orbán melletti kiállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) legmagasabb fóruma. Erős kijelentések hangzottak el.","shortLead":"A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai...","id":"20180418_Tranzitzonas_ugy_Magyarorszag_tobb_ponton_megsertette_az_emberi_jogokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89686095-41b2-4303-ae51-c369ce0f4ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Tranzitzonas_ugy_Magyarorszag_tobb_ponton_megsertette_az_emberi_jogokat","timestamp":"2018. április. 18. 17:35","title":"Felülírhatja-e az emberi jogokat a határvédelem? Strasbourgban védekezik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","shortLead":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","id":"20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68ce9a3-85f5-4ff7-a265-cb67080b4506","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 15:09","title":"Kutyaszánon szelte át a sarkvidéket a magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f7b6eb-6f4a-49da-9f26-eb154878e1b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint \"politikai bohózat\", ha az ellenzék választási csalásról beszél.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint \"politikai bohózat\", ha az ellenzék választási csalásról...","id":"20180419_Rogan_a_tuntetoket_kulfoldrol_nyilvanvalo_hatso_szandekkal_hergelik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7b6eb-6f4a-49da-9f26-eb154878e1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1ca21f-a7f8-42d9-8861-fadeeca6f556","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Rogan_a_tuntetoket_kulfoldrol_nyilvanvalo_hatso_szandekkal_hergelik","timestamp":"2018. április. 19. 13:06","title":"Rogán: \"a tüntetőket külföldről, nyilvánvaló hátsó szándékkal hergelik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2e5f6-ce4f-4574-b25a-bb78a8b8a732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vernon James Manlapaz tapasztalt grafikus hírében áll, tudományát pedig mások előtt is szívesen mutogatja. ","shortLead":"Vernon James Manlapaz tapasztalt grafikus hírében áll, tudományát pedig mások előtt is szívesen mutogatja. ","id":"20180417_Mintha_valosag_lenne_elkepeszto_amit_ez_a_3Dgrafikus_muvel_az_Instagramon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2e5f6-ce4f-4574-b25a-bb78a8b8a732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35e066a-08b9-4621-84f1-6ad3f0f8b0ad","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Mintha_valosag_lenne_elkepeszto_amit_ez_a_3Dgrafikus_muvel_az_Instagramon","timestamp":"2018. április. 17. 19:56","title":"Mintha valóság lenne: elképesztő, amit ez a 3D-grafikus művel az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f55cff9-b424-4958-a5b8-1437d30acffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egységesítené Brüsszel az okmányok biztonsági elemeit.","shortLead":"Egységesítené Brüsszel az okmányok biztonsági elemeit.","id":"20180417_Kotelezo_lesz_az_ujjlenyomat_a_szemelyi_igazolvanyoknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f55cff9-b424-4958-a5b8-1437d30acffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f31ef59-8497-4016-9422-6719db17df14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Kotelezo_lesz_az_ujjlenyomat_a_szemelyi_igazolvanyoknal","timestamp":"2018. április. 17. 19:02","title":"Kötelező lesz az ujjlenyomat a személyi igazolványoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is kevesebb a versenyszférában, ahol pedig jóval nagyobb a kiszolgáltatottság. Az utóbbi két év béremelései például sok helyen elolvadtak, ezzel sem a kormány, sem az érdekvédők nem kezdenek semmit.","shortLead":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is...","id":"20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9524241-eab7-4d59-ac7f-7b364e317ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","timestamp":"2018. április. 18. 14:00","title":"Ami a kampányból kimaradt: kiszolgáltatott dolgozók, szétforgácsolt érdekvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így ünnepli a BOOKR Kids a harmadik szülinapját.","shortLead":"Így ünnepli a BOOKR Kids a harmadik szülinapját.","id":"20180418_Szulok_figyelem_250_interaktiv_meset_tolthetunk_le_ingyen_a_hetvegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a505bd7c-c6e3-4016-bd61-a6f3bd3b36e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Szulok_figyelem_250_interaktiv_meset_tolthetunk_le_ingyen_a_hetvegen","timestamp":"2018. április. 18. 09:55","title":"Szülők, figyelem: 250 interaktív mesét tölthetünk le ingyen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]