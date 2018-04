Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"861496b4-b741-471d-8636-5f57aa2f713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint a tervezőasztalon lévők. ","shortLead":"Egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint...","id":"20180424_Ha_meg_magasabbra_kusznak_az_arak_tovabballnak_a_vevok_a_XIII_keruletbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=861496b4-b741-471d-8636-5f57aa2f713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6792e-2f56-44c1-83bb-f7e11906f038","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Ha_meg_magasabbra_kusznak_az_arak_tovabballnak_a_vevok_a_XIII_keruletbol","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Ha még magasabbra kúsznak az árak, továbbállnak a vevők a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","shortLead":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","id":"20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67111ef-7e69-435f-be7d-c965a3a57fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","timestamp":"2018. április. 23. 09:47","title":"Juhász Pétertől négy év után kért bocsánatot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","shortLead":"Ünnepélyesen kihelyezték a fiúgyermek születéséről szóló közleményt.","id":"20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e544806-8834-419f-b32e-ad2af9f13c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c12347-5ad4-45ca-9ba9-cc28f785ec3c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_A_Buckinghampalota_elott_is_bejelentettek_az_oromhirt","timestamp":"2018. április. 23. 16:09","title":"A Buckingham-palota előtt is bejelentették az örömhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","shortLead":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","id":"20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596114-04ec-4749-8466-c4c2d68660b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","timestamp":"2018. április. 24. 09:03","title":"20 éves a legcikibb Windows-baki, amin azóta is nevet az internet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan állítani arról, hogy ki vezetheti a negyedik Orbán-kormány várhatóan legnagyobb szerepet kapó minisztériumát. Orbán Viktor a választás másnapján csak annyit árult el: demográfiai súlypontú kormányzást akar, azt nem, hogy kikkel. A posztra Novák Katalin eddigi családügyi államtitkár mellett Palkovics László oktatási államtitkár esélyes, illetve egy rejtélyes harmadik, akit a távozó miniszter ajánlott utódául a miniszterelnöknek.","shortLead":"Telnek a hetek, röpködnek a nevek: Balog Zoltán hétfőn bejelentett távozása után egyelőre ennyit lehet biztosan...","id":"20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237d55dc-d374-4e7d-9c07-6b5ef98b98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Ki_lesz_Balog_utoda","timestamp":"2018. április. 24. 06:30","title":"Balog után ki rázza gatyába Orbán demográfiai súlypontú minisztériumát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","id":"20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306f015-d3dc-45b0-9333-9062bc6acb1b","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","timestamp":"2018. április. 23. 15:13","title":"Megszületett, de mi lesz a neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ccabb8-caa8-4376-9b66-d0dd610ad3cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nutrage után itt a water rage botrány.","shortLead":"A nutrage után itt a water rage botrány.","id":"20180423_Kirugta_agressziv_lanyait_a_delkoreai_legitarsasag_tulajdonosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2ccabb8-caa8-4376-9b66-d0dd610ad3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb977ca-fce7-46b4-ae27-25aa4331b473","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Kirugta_agressziv_lanyait_a_delkoreai_legitarsasag_tulajdonosa","timestamp":"2018. április. 23. 13:36","title":"Kirúgta agresszív lányait a dél-koreai légitársaság tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","shortLead":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","id":"20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9311d3-5afa-484e-95c4-a0ebbaae9365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","timestamp":"2018. április. 24. 11:48","title":"Ennyi pénz kell ahhoz, hogy a szomszédok jómódúnak tartsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]