[{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni. Egyik sem engedett, csak üzengettek egymásnak, végül nem nyújtottak egymásnak békejobbot.","shortLead":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni...","id":"20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e62fc03-2e7d-41b6-b4a4-e2cb8ba44b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","timestamp":"2018. június. 07. 16:07","title":"Bohózatba fulladt a Lázár és Márki-Zay békülési találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében, gyakorlatilag karnyújtásnyira annak tetejétől.","shortLead":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében...","id":"20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf7b0-fe7b-46f1-b314-9ac2a2c8a0d0","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","timestamp":"2018. június. 09. 13:23","title":"Ez az autó az éjjeli vihar legszerencsésebb túlélője: karnyújtásnyira landolt tőle egy méretes fa - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok pedig a legegyenletesebb sebességgel haladnak.","shortLead":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok...","id":"20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0394485-fd0b-415a-8d9f-a93946aa0ecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","timestamp":"2018. június. 08. 06:41","title":"Így vezetünk mi: nem a magyarok a legjobb sofőrök, de kreatívak és ötletesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagytuk, hogy a könyvek csomagolása csábítson, és a borítók alapján választottunk nyári olvasmányokat. Vigyázat, nem minden könyv az, amit a borító ígér!","shortLead":"Hagytuk, hogy a könyvek csomagolása csábítson, és a borítók alapján választottunk nyári olvasmányokat. Vigyázat, nem...","id":"20180608_Bedoltunk_a_latszatnak__nyari_konyvajanlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f44872-b882-493f-abc7-51ebccb3580d","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Bedoltunk_a_latszatnak__nyari_konyvajanlo","timestamp":"2018. június. 08. 20:00","title":"Bedőltünk a látszatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont eleve a szakmai képzést és a gyors munkába állást választanának. Nekik ad tanácsot a Qapa francia weboldal. Durván. ","shortLead":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont...","id":"20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d5a4c6-fff6-4a47-b5a7-dca50376fd86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","timestamp":"2018. június. 08. 10:38","title":"Meghökkentő lista öt, korábban menő, de most halálra ítélt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f31ec6-6083-43b6-953d-be15010b3e14","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 9500%-kal nőtt a Sunny Optical Technology Group részvényeinek az értéke az elmúlt tíz évben. A New York-i Bloomberg szerint ezzel ők a rekorderek a világon, hiszen a Netflix is csak 7500%-os növekedést produkált ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Több, mint 9500%-kal nőtt a Sunny Optical Technology Group részvényeinek az értéke az elmúlt tíz évben. A New York-i...","id":"20180608_Az_alapito_tag_veces_neni_is_dollarmilliomos_lett_ennel_a_cegnel_nagyon_bejott_nekik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f31ec6-6083-43b6-953d-be15010b3e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52977641-d66f-41a4-9d55-6d13c429a9a2","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Az_alapito_tag_veces_neni_is_dollarmilliomos_lett_ennel_a_cegnel_nagyon_bejott_nekik","timestamp":"2018. június. 08. 13:12","title":"A vécés néni alapító tag is dollármilliomos ennél a cégnél, nagyon bejött nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed58b03-c896-4f02-9c2d-840008e746e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamerák figyelik majd januártól a Milánóba behajtó autókat, a dízelekre rossz világ jön.","shortLead":"Kamerák figyelik majd januártól a Milánóba behajtó autókat, a dízelekre rossz világ jön.","id":"20180608_Milanobol_mar_jovore_elkezdik_kitiltani_a_dizeleket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed58b03-c896-4f02-9c2d-840008e746e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15238a2-caaf-44a0-a6aa-69c04a867516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_Milanobol_mar_jovore_elkezdik_kitiltani_a_dizeleket","timestamp":"2018. június. 08. 11:20","title":"Milánóból már jövőre elkezdik kitiltani a dízeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]