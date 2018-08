Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párosban világelső magyar teniszezővel hirdeti magát az egyik sportruházati márka.","shortLead":"A párosban világelső magyar teniszezővel hirdeti magát az egyik sportruházati márka.","id":"20180830_babos_timea_times_square_new_york_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3ec764-78aa-400f-9718-7e900330281f","keywords":null,"link":"/elet/20180830_babos_timea_times_square_new_york_reklam","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:16","title":"Babos Tímea a Times Square fényújságjáról tekint le a New York-iakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meteor miatt volt rajta egy apró lyuk, amelyen keresztül némi levegő ugyan elszökött, de az űrhajósok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Egy meteor miatt volt rajta egy apró lyuk, amelyen keresztül némi levegő ugyan elszökött, de az űrhajósok nem voltak...","id":"20180831_Befoltoztak_a_Nemzetkozi_Urallomast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ddb1c0-4d6d-4b04-928d-bc58ac8b1fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_Befoltoztak_a_Nemzetkozi_Urallomast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:50","title":"Befoltozták a Nemzetközi Űrállomást, megszűnt a szivárgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője megígérte, állandó kezdő lesz a ballábas szélső.","shortLead":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője...","id":"20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60932ef-a3c0-43f5-a153-ea2d6af8c373","keywords":null,"link":"/sport/20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:41","title":"A megye I.-es Siklós ajánlatot tett Dzsudzsáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon állnak. Ugyanekkora embertömegnek nincs pártja.","shortLead":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon...","id":"20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8b8c5-c406-4c0d-a497-e95b3b1cd1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:08","title":"A Kutyapárt megelőzte a Párbeszédet, behozta az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.","shortLead":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dfd07e-f984-4443-8f50-3fa12b7a6365","keywords":null,"link":"/sport/20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:58","title":"Babosék továbbjutottak, Fucsovicsék kiestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 19. század végéig a különféle oktatási intézményekben csak november elején kezdődött meg a tanítás. Hetven éve pedig még az 1-es volt a jeles érdemjegy.\r

\r

","shortLead":"A 19. század végéig a különféle oktatási intézményekben csak november elején kezdődött meg a tanítás. Hetven éve pedig...","id":"20180830_Regen_minden_jobb_volt_novemberben_kezdodott_a_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119677d6-e911-4b98-a3c9-6ce6d8738423","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Regen_minden_jobb_volt_novemberben_kezdodott_a_tanev","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:04","title":"Régen minden jobb volt: novemberben kezdődött a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea4d6fd-0f6e-4148-91ac-45b10a3a1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az allergológus szerint a nagyobb gond, hogy képtelenség kiirtani, és a szigorú szabályozás sem hozott érdemi eredményt. ","shortLead":"Az allergológus szerint a nagyobb gond, hogy képtelenség kiirtani, és a szigorú szabályozás sem hozott érdemi...","id":"20180830_A_vilagban_sehol_mashol_nincs_annyi_parlagfu_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea4d6fd-0f6e-4148-91ac-45b10a3a1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb21f5b2-ca04-43b8-9df1-97bfc9380c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vilagban_sehol_mashol_nincs_annyi_parlagfu_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:43","title":"A világon sehol máshol nincs annyi parlagfű, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítják, csak a természetes élővilágot akarják megvédeni.","shortLead":"Azt állítják, csak a természetes élővilágot akarják megvédeni.","id":"20180830_Betiltanak_a_hazimacskak_tartasat_egy_Ujzelandi_kisvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34683ba-76d7-4e02-bd53-88a3734ea0e9","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Betiltanak_a_hazimacskak_tartasat_egy_Ujzelandi_kisvarosban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:14","title":"Betiltanák a házimacskák tartását egy új-zélandi kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]