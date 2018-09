Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","shortLead":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","id":"201831_jol_kifozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd38a7c7-9e45-40d9-8724-c2c0f403396f","keywords":null,"link":"/kkv/201831_jol_kifozik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:30","title":"Mi volt előbb, a kenyér vagy a sör? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is emlegetett vállalat szerint egy almás telefon árából egy igen nagy csomagot lehet kihozni.","shortLead":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is...","id":"20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb2100-d98d-4666-8e81-1446a7a3568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:03","title":"A Xiaomi üzeni az Apple-nek: egy iPhone árába egy csúcstelefon és egy laptop is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia elnöke nyíltan bosszúhadjáratról beszélt az Indexnek.","shortLead":"Az Akadémia elnöke nyíltan bosszúhadjáratról beszélt az Indexnek.","id":"20180915_Visszakozott_a_miniszter_egyelore_meguszta_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41164ab7-b714-4840-9765-8f65492386cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Visszakozott_a_miniszter_egyelore_meguszta_az_MTA","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:30","title":"Visszakozott a miniszter, egyelőre megúszta az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531919ff-ba51-4091-b32d-cbea63b69c3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hazazavarták a nagy-britanniai „Big brother” című valóságshow egyik résztvevőjét, Ellis Hillont, miután kiderült, hogy egy korábbi internetes kommentjében rasszista megjegyzéseket tett. ","shortLead":"Hazazavarták a nagy-britanniai „Big brother” című valóságshow egyik résztvevőjét, Ellis Hillont, miután kiderült...","id":"20180916_Kiraktak_a_Nagy_Testver_egyik_szereplojet_egy_rasszista_tweet_miatt__NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531919ff-ba51-4091-b32d-cbea63b69c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1dd486-66c6-4314-b9c7-7d815856f4a6","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Kiraktak_a_Nagy_Testver_egyik_szereplojet_egy_rasszista_tweet_miatt__NagyBritanniaban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:03","title":"Kirakták a brit Nagy Testvér egyik szereplőjét egy rasszista tweet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Még nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f15ffb-d968-426a-b0c6-6ae4fd70f800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef2326-48ce-4bbe-af2c-b774681cc3dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Ongyujtokat_szallito_furgon_gyulladt_ki","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:35","title":"Öngyújtókat szállító furgon gyulladt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Lexus menő újdonsággal érkezik, a Volvo elveheti a kamionosok munkáját, egy budapesti villamosvezető pedig egyetlen gesztussal dobta fel a kerékpáros napját. Heti hírválogatás következik.","shortLead":"Az új Lexus menő újdonsággal érkezik, a Volvo elveheti a kamionosok munkáját, egy budapesti villamosvezető pedig...","id":"20180916_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76b1a57-2512-4ea7-bfb1-669814ba6847","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:21","title":"Tolatóradar: Tudja, honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","shortLead":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","id":"20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addf1d38-1927-48ee-8eb4-98f400f4af79","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:41","title":"A jövő héten még tart a nyár, de aztán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]