[{"available":true,"c_guid":"c203dda7-e8a4-47d3-8522-acd47be1e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank arra próbálja ösztönözni az ügyfeleket, hogy biztonságosabb kamatozású hiteleket válasszanak.","shortLead":"A jegybank arra próbálja ösztönözni az ügyfeleket, hogy biztonságosabb kamatozású hiteleket válasszanak.","id":"20180907_Jo_ha_tudja_szigorit_a_hitelfelvetel_szabalyain_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c203dda7-e8a4-47d3-8522-acd47be1e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81befd1-0bb8-49f1-b0ce-7fce081b12d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Jo_ha_tudja_szigorit_a_hitelfelvetel_szabalyain_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:56","title":"Jó ha tudja: szigorít a hitelfelvétel szabályain az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce899518-d74e-490e-aef5-82d227d9275a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hokkaidó szigetén lezajlott földmozgások miatt 26-an eltűntek, és több mint 300-an megsérültek.","shortLead":"A Hokkaidó szigetén lezajlott földmozgások miatt 26-an eltűntek, és több mint 300-an megsérültek.","id":"20180907_Mar_16_aldozata_van_a_japan_foldrengesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce899518-d74e-490e-aef5-82d227d9275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e30183-ef90-43f4-9946-012070566993","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Mar_16_aldozata_van_a_japan_foldrengesnek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:14","title":"Már 16 áldozata van a japán földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd forintot kaptak. A nagyvállalkozó szerint nincs ebben semmi különös, bárki pályázhat. Az más kérdés, hogy ha egyetlen jobboldali politikussal sincs jóban, és a focit sem szereti, nyerhet-e. ","shortLead":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd...","id":"20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc595647-9384-4337-8c9f-49b6a99c8f6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:05","title":"Csányi Sándor egy kedves konkurens a robotvágóhidat építő kisvárdai cégvezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube igyekszik kiszűrni a feltöltött videók közül a jogvédett (és engedély nélkül használt) tartalmakat. Egy német zeneprofesszor szerint a rendszer akkor is \"cenzúráz\", amikor nem kellene.","shortLead":"A YouTube igyekszik kiszűrni a feltöltött videók közül a jogvédett (és engedély nélkül használt) tartalmakat. Egy német...","id":"20180906_youtube_content_id_szerzoi_jog_klasszikus_zene_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd0d18-4a74-4d3d-a630-981a044f755b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_youtube_content_id_szerzoi_jog_klasszikus_zene_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:03","title":"Furcsa figyelmeztetések a YouTube-on: Bartókot és Beethovent is tiltják a szerzői jogokra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon minden jóval az uniós szint felett drágult, és több kategóriában is dobogós lett az ország. Az egészségügyi termékek és szolgáltatások terén a tagállamok közül nálunk volt a legnagyobb áremelkedés.","shortLead":"Magyarországon minden jóval az uniós szint felett drágult, és több kategóriában is dobogós lett az ország...","id":"20180907_Sokkolo_abra_mutatja_bemi_dragult_meg_annyira_mit_az_alkohol_es_a_cigaretta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574c9a54-2a7f-424c-aefd-b2ba4d492118","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Sokkolo_abra_mutatja_bemi_dragult_meg_annyira_mit_az_alkohol_es_a_cigaretta","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:04","title":"Sokkoló ábra mutatja be, mi drágult még annyira, mint az alkohol és a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután indult Diplomamentő program 2. jelentkezői: a kilencvenezer érintettből alig több mint ezerháromszázan fértek-férhettek be a nagy hírveréssel beharangozott nyelvtanfolyamokra. Négy éve hárommilliárdot, most 400 milliót szánt a PM a projektre, pedig \"igény, az lenne rá\". ","shortLead":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután...","id":"20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444215d7-7e87-42fd-9e36-f0caecc0b3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:33","title":"Sokan felsültek, csak az érintettek másfél százaléka pályázhatott a diplomamentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A gyűjtemény zömét még I. Péter brazil császár vásárolta össze régiségkereskedőktől, most szinte semmi sem maradt belőle.","shortLead":"A gyűjtemény zömét még I. Péter brazil császár vásárolta össze régiségkereskedőktől, most szinte semmi sem maradt...","id":"20180906_A_teljes_egyiptomi_gyujtemeny_elpusztult_Brazil_Nemzeti_Muzeumban_tombolo_tuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d5f4a9-ee28-41fa-9e24-38fd11aa2770","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_A_teljes_egyiptomi_gyujtemeny_elpusztult_Brazil_Nemzeti_Muzeumban_tombolo_tuzben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:50","title":"A teljes egyiptomi gyűjtemény elpusztult a Brazil Nemzeti Múzeumban tomboló tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","shortLead":"Stieber Zoltán nyilatkozott a Marco Rossi vezette első összetartásról: nagyon tetszett neki.","id":"20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76af9bae-4e56-4fe9-8167-5deeda87fcf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0a0729-bb22-4091-a019-af903ebcbc4a","keywords":null,"link":"/sport/20180907_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:48","title":"\"Nagyon komoly tervet\" eszelt ki a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]