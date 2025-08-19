Mintha kicserélték volna Trumpot a washingtoni csúcson, hízelgett is neki Európa – irányváltásról ír a világsajtó Ukrajna ügyében

Wall Street Journal

Donald Trump amerikai elnök komolyra fordítja a szót Ukrajna biztonsága ügyében: most először közölte, hogy az USA hajlandó segíteni Európának a biztonsági garanciák ügyében – a békeszerződés részeként – foglalja össze a helyzetet a vezércikk. Az elnök továbbiakat nem árult el, pedig a részletek igen fontosak.

Ám gyanúsan nem volt hajlandó kizárni az amerikai támogatást és ez üdvözlendő realitásérzékről tanúskodik. Az is figyelemreméltó, hogy kifejtette: nem szeretne olyan békeegyezséget, amely csupán két évig tart. Azaz olyasmiben gondolkodik, ami kellőképpen elrettenti Putyint, nehogy az újra indítsa a harcokat, amint újra fel tud fegyverkezni.

Ám hogy a biztonsági ígéret hiteles legyen, az USA részéről több kell a jelképes szerepvállalásnál. Vagyis minimum meg kell osztania a hírszerzési adatokat, de lehet, hogy több katonai gépet is kell vezényelnie a térségbe. Továbbá meg kell erősítenie az ukrán hadsereget.

Ez persze nem lesz népszerű azokban a republikánus körökben, amelyek megvetik Ukrajnát és azt akarják, hogy az Egyesült Államok távozzon Európából. De Trump őszintén törekszik a háború befejezésére.